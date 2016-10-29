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Действия властей Украины по освобождению находящихся в российских местах заключения украинских граждан должны быть более активными. Такое требование содержится в совместном обращении депутатов Верховной рады, родственников политзаключенных и их адвокатов, опубликованном на сайте проекта LetMyPeopleGo.

"Только в течение последних нескольких месяцев прошли задержания по меньшей мере восемь граждан Украины в временного оккупированном Крыму, - говорится в документе. - При этом под стражей, в СИЗО и колониях на территории России - от Ростова-на-Дону в Магадан - по разным сфабрикованным делам остаются несколько десятков заключенных".

Авторы документа называют "довольно призрачными" перспективы освобождения этих пленников. "Мы осознаем, что все эти дела являются порождением беззакония в РФ и агрессивной политики Кремля в отношении Украины. Впрочем, родственники лиц, содержащихся по политическим мотивам, а также их адвокаты ставят под сомнение достаточность усилий, которые прилагает Украина для освобождения их родных и подзащитных", - отмечается в обращении.

Украина за три года так и не выработала подходов к решению проблемы "узников Кремля", считают авторы документа. Они требуют немедленно назначить компетентную организацию или лицо, ответственное за проведение переговоров с Россией. Кроме того, в документе содержится требование регулярных отчетов о предпринятых усилиях.

"В противном случае на общем фоне роста негативных настроений атмосфера недоверия только нарастать, а просьба к родственникам и адвокатам "сохранять режим тишины" будет восприниматься как прикрытие бездействия", - говорится в документе.

В августе депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила голодовку, протестуя против "бездействия властей Украины и мира" в вопросе освобождения украинских заложников. По словам Савченко, процесс обмена военнопленными и политзаключенными с Россией остановился, после того как "этот вопрос перевели в политическую плоскость".

"Я предлагала президенту реальные действия для обмена пленными: надо начать отдавать людей первыми. Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича, а на ваших детей ему плевать. Потому что каждый должен бороться за своего, как за меня боролись сестра и мать. Выходите на Банковую, требуйте встречи и отчета от президента как от гаранта Конституции", - заявила Савченко.