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На проходящем в Вильнюсе втором Форуме свободной России принята резолюция в поддержку крымских татар. Текст документа опубликован на официальной странице форума.

Участники форума безоговорочно осуждают российскую аннексию Крыма, сопровождающуюся грубыми нарушениями прав крымских татар и других граждан Украины.

"За время российской аннексии десятки крымских татар были убиты, похищены, брошены в тюрьмы, тысячи были вынуждены покинуть родину, а весь крымскотатарский народ стал объектом преследований на национальной почве. Представительный орган, Меджлис крымскотатарского народа, объявлен Россией "экстремистской организацией" и запрещен", - говорится в резолюции.

В документе отмечается, что в пятницу прошла всемирная акция в поддержку граждан Украины, незаконно удерживаемых российскими властями. Среди них - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Станислав Клых, Николай Карпюк и десятки других. "Всем этим людям предъявлены ложные обвинения в "посягательстве на территориальную целостность России", "диверсиях”, "принадлежности к экстремистским и террористическим организациям". Таким образом продолжается советская традиция лжи и репрессий", - подчеркивается в резолюции.

Участники форума выразили решительный протест против преследований крымских татар по национальному признаку. Они считают необходимым привлечь внимание российской и мировой общественности к их положению в оккупированном Крыму. В резолюции также содержится призыв к немедленному освобождению украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах.

В пятницу и в субботу в Вильнюсе прошел второй Форум свободной России. Его участники обсудили актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

"На втором Форуме свободной России значительное внимание будет уделено презентации новых проектов, включая интернет-ресурс Форума свободной России - коммуникационной площадки российской оппозиции, объединяющей всех тех, кто разделяет ценности свободы и демократии и считает Россию частью цивилизованного мирового сообщества. Одна из ключевых задач Форума – формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму, альтернативы, на базе которой возможно построение новой, европейской, России", - говорилось в заявлении организаторов.

В форуме приняли участие российские политики, публицисты, журналисты, активисты гражданского общества, деятели культуры, международные эксперты. В их числе Гарри Каспаров, Андрей Пионтковский, Илья Пономарев, Альфред Кох, Лилия Шибанова, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Константин Боровой, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Аркадий Бабченко, Илья Барабанов и другие.

9-10 октября в Берлине прошел Форум имени Бориса Немцова, собравший около 350 участников. И по уровню представительности, и по формальному статусу форум стал международным мероприятием, в котором приняли участие многие европейские политики и общественные деятели. С приветственным словом выступил основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский. Первый день мероприятия был посвящен памяти погибшего российского политического деятеля. Центральным событием стал показ фильма о жизни Немцова. Участники форума провели дискуссии на тему "Россия и Европа: 25 лет трансформации - результаты и ожидания".

В марте в Вильнюсе прошел первый Форум свободной России. Характерной чертой форума является его открытый формат, отмечали организаторы. Помимо известных политиков, общественных деятелей и экспертов в форуме участвовали гражданские активисты из России и 18 зарубежных стран.