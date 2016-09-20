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новость В Крыму сформирована бригада Росгвардии

20.09.2016
Бойцы Росгвардии. Фото: rsute.ru
Бойцы Росгвардии. Фото: rsute.ru
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В аннексированном Крыму сформирована бригада Росгвардии. Как передает Интерфакс, по словам заместителя директора ведомства генерал-лейтенанта Олега Борукаева, основная задача бригады - "охрана общественного порядка, обеспечение безопасности территории Крыма". "Кроме этого, обеспечиваем безопасность ряда должностных лиц", - добавил Борукаев.

По его словам, Росгвардия также занимается охраной важных объектов в Крыму. В частности, силовики разрабатывают план по охране Керченского моста.

"Сейчас создана межведомственная рабочая группа на базе федеральных органов исполнительной власти, проводится экспертиза, так скажем, опасности, которая можно возникнуть по транспортному переходу или энергомосту", - сказал Борукаев.

По его словам, в настоящее время объекты в районе Керченского пролива осуществляет Пограничная служба ФСБ и противодиверсионные группы Черноморского флота. "Впоследствии будет принято решение о передаче объекта на охрану либо войскам Национальной гвардии, либо комплексным силам", - отметил Борукаев.

По его словам, также Росгвардия взяла под охрану лагерь "Артек". Кроме того, Росгвардия будет работать и в чрезвычайных ситуациях, в том числе и над прикрытие государственной границы во время ее обустройства, заявил замдиректора службы.

В минувший четверг "Известия" сообщили, что В Севастополе сформирована 47-я дивизия территориальной обороны, бойцы которой "будут помогать правоохранительным органам бороться с террористами и диверсантами и защищать стратегически важные объекты". По словам знакомого с ситуацией источника, основу воинского соединения составят не кадровые солдаты и офицеры, а резервисты.

"Формирование дивизии было завершено в конце августа. В ходе учений "Кавказ-2016" один из батальонов дивизии был поднят по тревоге и приступил к выполнению боевых задач, - рассказал источник. - Военнослужащие взяли под охрану военные и гражданские объекты не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму. Также были проведены учения по задержанию и ликвидации диверсантов".

Точная организационно-штатная структура новой дивизии неизвестна, но предположительно в ее состав входит несколько батальонов территориальной обороны, бойцы которых передвигаются на грузовых автомобилях и вооружены легким стрелковым оружием и несколькими минометами.

В случае тревоги на службу в 47-ю дивизию территориальной обороны прибудут резервисты не только из Крыма, но и из других регионов России. Как пояснил изданию представитель Черноморского флота, на учения "Кавказ-2016" военнослужащие запаса перебрасывались в Севастополь военно-транспортной авиацией.

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20.09.2016

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