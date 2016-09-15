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новость "Известия": В Крыму создается спецдивизия для борьбы с диверсантами

15.09.2016
Подготовленная к десантированию БМД-2. Фото: mil.ru
Подготовленная к десантированию БМД-2. Фото: mil.ru
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В Севастополе сформирована 47-я дивизия территориальной обороны, бойцы которой "будут помогать правоохранительным органам бороться с террористами и диверсантами и защищать стратегически важные объекты". Как пишут "Известия", об этом сообщил представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. По его словам, основу воинского соединения составят не кадровые солдаты и офицеры, а резервисты.

"Формирование дивизии было завершено в конце августа. В ходе учений "Кавказ-2016" один из батальонов дивизии был поднят по тревоге и приступил к выполнению боевых задач, - рассказал источник. - Военнослужащие взяли под охрану военные и гражданские объекты не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму. Также были проведены учения по задержанию и ликвидации диверсантов".

До недавнего времени задачи территориальной обороны (защита военных и гражданских объектов, борьба с разведывательно-диверсионными группами, предотвращение диверсий) были разнесены между МВД, внутренними войсками (в настоящее время Росгвардия), ФСБ, МЧС и другими силовыми структурами. Но сейчас принято решение не распылять функции между ведомствами, а передать их основную часть Минобороны.

Точная организационно-штатная структура новой дивизии неизвестна, но предположительно в ее состав входит несколько батальонов территориальной обороны, бойцы которых передвигаются на грузовых автомобилях и вооружены легким стрелковым оружием и несколькими минометами.

В случае тревоги на службу в 47-ю дивизию территориальной обороны прибудут резервисты не только из Крыма, но и из других регионов России. Как пояснил изданию представитель Черноморского флота, на учения "Кавказ-2016" военнослужащие запаса перебрасывались в Севастополь военно-транспортной авиацией.

В минувшую пятницу те же "Известия", ссылаясь на источник в российских силовых ведомствах, сообщили, что охраной моста через Керченский пролив займется отряд боевых аквалангистов, над созданием которого сейчас работает Федеральная служба войск Национальной гвардии.

По словам источника, бойцы получат не только самое современное стрелковое оружие, в том числе уникальные автоматы АДС, эффективно поражающие как надводные, так и подводные цели, но и быстроходные катера, а также средства наблюдения, работающие на глубине.

"В настоящее время формирование воинской части уже практически завершено. Военнослужащие сразу же приступят к охране объектов строительства Керченского моста и продолжат выполнять эту задачу после окончания его строительства", - сообщил источник.

Комментарии 44 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2016
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