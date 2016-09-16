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новость Аксенов предложил ввести госрегулирование цен в Крыму

16.09.2016
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
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Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на полуострове, чтобы избежать спекуляций на товарах народного потребления и лекарствах. Как передает РИА "Новости", об этом он заявил в эфире программы "Серьезный разговор" на телеканале "Первый крымский".

"Я считаю, что это хотя бы надо было бы сделать на определенный период в Крыму, до 2019, 2020 года, пока мы не приведем все наши элементы общественной жизни в соответствие с федеральным законодательством, пока не будет действовать нормальная, свободная конкуренция, пока сюда не зайдут крупные производители товаров народного потребления", - сказал Аксенов.

По его словам, сейчас монополисты, торгующие товарами народного потребления, завышают отпускные цены, что приводит к раздражению местного населения.

"Пока на федеральном уровне такое решение (госрегулирование. – Ред.) не принято. Мы пытаемся лавировать, с точки зрения продовольствия и лекарственных препаратов заключаем соглашения с крупными поставщиками, они подписали соглашение с Совмином об ограничении торговой розничной наценки", - отметил Аксенов. Взамен, по его словам, бизнесу оказывается административная помощь в реализации проектов.

В мае возможности введения госрегулирования цен на продукты первой необходимости в Крыму не исключила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она призвала правоохранительные структуры разобраться с причиной высоких цен на продукты питания и товары на полуострове. В частности, по ее мнению, следует провести проверку на предмет картельного сговора.

"Мы против того, чтобы ограничить рынок как таковой, но на продукты первой необходимости можно было бы, это мое личное мнение, рассматривать вопрос о государственном регулировании", - сказала Москалькова.

17 января Украина прекратила товарооборот с Крымом согласно решению правительства от 16 декабря 2015 года. К ввозу на полуостров запрещены любые поставки за исключением личных вещей граждан, социально-значимых продуктов питания в ручной клади, суммарный вес которых не превышает 50 килограмм на человека.

Комментарии 34 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.09.2016
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