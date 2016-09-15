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Также: Украина, Экономика, Европа, Мир, Политика | Персоны: Петр Порошенко

новость МВФ одобрил транш Украине на 1 миллиард долларов

15.09.2016
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
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Совет директоров Международного валютного фонда "принял положительное решение о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделении финансовой помощи". Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, решение МВФ открывает путь к выделению Украине финансовой помощи в размере 1 миллиарда долларов от США и 600 миллионов евро от Евросоюза.

"Все это позволит держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую нами макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста", - подчеркнул Порошенко.

"Положительное решение МВФ свидетельствует о том, что мир признает - в Украине происходят реформы, в Украине происходят качественные и позитивные изменения, и страна движется в правильном направлении", - добавил президент.

Порошенко также назвал резолюцию Фонда "сигналом агрессору", который "пытался вставить палки в колеса даже на сессии Совета управляющих МВФ". "Попытки России подорвать солидарность МВФ с Украиной и сорвать решение о транше провалились. Кремль проиграл в этой операции. Реформы делают нас сильнее, а вместе с тем крепче становится и наша способность противодействия внешней агрессии", - отметил Порошенко.

Между тем, сообщил исполнительный директор МВФ от России Алексей Можин, российская сторона проголосовала против выделения Украине транша.

12 сентября российский министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Россия в МВФ проголосует против выделения очередного транша Украине, так как в Москве это считают ​нарушением собственных правил фонда. В России не согласны с тем, что Киев выполнил все условия для получения следующего кредитного транша, в частности, российские власти усомнились в добросовестности переговоров о реструктуризации долга Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов.

Комментарии 37 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2016
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