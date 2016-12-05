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новость Президентом Узбекистана избран и.о. главы государства Мирзиёев

05.12.2016
Шавкат Мирзиёев. Фото пресс-службы Кремля
Шавкат Мирзиёев. Фото пресс-службы Кремля
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Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал избранным президентом республики. Как передает Интерфакс, об этом сообщил глава Центризбиркома республики Мирза-Улугбек Абдусаломов. По его словам, на прошедших выборах Мирзиёев получил голоса 15 миллионов 906 тысяч человек.

"За Мирзиёева отдали свои голоса 88,61 процента избирателей из числа принявших участие в голосовании", - сказал Абдусаломов. По его словам, в соответствии со статьей 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан" это дает право считать Мирзиёева избранным главой государства.

Мирзиёев был выдвинут кандидатом в президенты Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана.

Избранный президент Узбекистана родился в 1957 году. Мирзиёев выпускник Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Был хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района Ташкента, возглавлял администрации Джизакской и Самаркандской областей. С 2003 года работал в должности премьер-министра республики.

2 сентября власти Узбекистана официально объявили о смерти президента Ислама Каримова. Сообщения о его кончине поступали в течение дня от различных информационных агентств, включая Reuters и Интерфакс. Однако узбекские власти отрицали смерть президента. Каримов занимал пост президента с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Мирзиёев возглавил госкомиссию по организации похорон президента, которые прошли 3 сентября.

6 сентября президент России Владимир Путин посетил Узбекистан, чтобы почтить память Каримова. В церемонии принял участие Мирзиёев.

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05.12.2016
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Виталий Портников

Прием преемника

Виталий Портников, 09.09.2016

Спешка с объявлением Мирзиёева и.о. президента - показатель нестабильности во власти. Нестабильности столь серьезной и очевидной, что для придания конструкции веса пришлось вмешиваться Путину, который в Самарканде должен был показать узбекам: вот ваш новый Каримов. Его и слушайтесь.
Николай Митрохин. Фото из личного архива

Наследство с обременением

Николай Митрохин, 05.09.2016

А что если "ташкентский" клан начнет собирать сторонников против доминировавшего при Каримове "самаркандского"? И на чьей стороне окажутся "кокандские" - то есть представители областей Ферганской долины? И кто окажется сильнее в уличных сватках "силовиков" - спецназ СНБ или внутренние войска МВД?

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