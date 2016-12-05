Реклама

Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал избранным президентом республики. Как передает Интерфакс, об этом сообщил глава Центризбиркома республики Мирза-Улугбек Абдусаломов. По его словам, на прошедших выборах Мирзиёев получил голоса 15 миллионов 906 тысяч человек.

"За Мирзиёева отдали свои голоса 88,61 процента избирателей из числа принявших участие в голосовании", - сказал Абдусаломов. По его словам, в соответствии со статьей 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан" это дает право считать Мирзиёева избранным главой государства.

Мирзиёев был выдвинут кандидатом в президенты Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана.

Избранный президент Узбекистана родился в 1957 году. Мирзиёев выпускник Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Был хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района Ташкента, возглавлял администрации Джизакской и Самаркандской областей. С 2003 года работал в должности премьер-министра республики.

2 сентября власти Узбекистана официально объявили о смерти президента Ислама Каримова. Сообщения о его кончине поступали в течение дня от различных информационных агентств, включая Reuters и Интерфакс. Однако узбекские власти отрицали смерть президента. Каримов занимал пост президента с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Мирзиёев возглавил госкомиссию по организации похорон президента, которые прошли 3 сентября.

6 сентября президент России Владимир Путин посетил Узбекистан, чтобы почтить память Каримова. В церемонии принял участие Мирзиёев.