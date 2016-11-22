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новость Смерть за смертью

СМИ: Убита дочь покойного президента Узбекистана Каримова
22.11.2016
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
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В Узбекистане убита Гульнара Каримова, старшая дочь первого президент Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает издание "Центр-1" со ссылкой на анонимного сотрудника Службы национальной безопасности страны.

По словам источника, 44-летняя Каримова была отравлена и умерла 5 ноября. Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей. Источник утверждает, что лично участвовал в похоронах. Обратиться в СМИ его заставило беспокойство за судьбу детей Каримовой, сына Ислама и дочери Иман.

Информация о смерти Каримовой распространяется и в соцсетях. В аккаунте в Twitter "Покажите Гульнару!" активисты требуют предъявить ее публике или по крайней мере опубликовать записанное ею видеообращение.

При этом аккаунт, ведущийся от имени Каримовой, активен. Однако многие признаки указывают на то, что он фейковый. Там публикуются фотографии, которые появлялись в твиттере Каримовой несколько лет назад.

В правительстве Узбекистана на запрос "Центра-1"ответили, что им ничего неизвестно о судьбе Каримовой, а информацию о ее якобы смерти не слышали даже на бытовом уровне.

Каримова работала в министерстве иностранных дел республики. В разные годы Гульнара Каримова представляла страну в ООН и в Испании. Помимо этого, она занималась дизайном ювелирных украшений и выступала на сцене. До осени 2013 года Каримова была успешным предпринимателем. Под ее контролем находились телеканалы, радиостанции и магазины модной одежды. СМИ называли ее одной из самых влиятельных женщин Средней Азии.

Однако в ноябре 2013 года она, по данным СМИ, впала в немилость у отца и в одночасье лишилась своего богатства. В СМИ неоднократно появлялись обращения, сделанные якобы от имени самой Каримовой. В говорилось о том, что ее вместе с дочерью силовики держат в собственном доме, запрещают покидать помещение и общаться с посторонними. В одном из таких обращений Каримова писала, что фактически находится под домашним арестом.

2 сентября правительство Узбекистана объявило о смерти президента Каримова. На его похоронах Гульнара и ее дети не присутствовали. Отмечалось, что премьер страны Шавкат Мирзиеев, в настоящее время исполняющий обязанности президента, выражая соболезнования семье Каримова, не назвал имени Гульнары. Он упомянув только ее сестру Лолу.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.11.2016
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Виталий Портников

Прием преемника

Виталий Портников, 09.09.2016

Спешка с объявлением Мирзиёева и.о. президента - показатель нестабильности во власти. Нестабильности столь серьезной и очевидной, что для придания конструкции веса пришлось вмешиваться Путину, который в Самарканде должен был показать узбекам: вот ваш новый Каримов. Его и слушайтесь.
Николай Митрохин. Фото из личного архива

Наследство с обременением

Николай Митрохин, 05.09.2016

А что если "ташкентский" клан начнет собирать сторонников против доминировавшего при Каримове "самаркандского"? И на чьей стороне окажутся "кокандские" - то есть представители областей Ферганской долины? И кто окажется сильнее в уличных сватках "силовиков" - спецназ СНБ или внутренние войска МВД?

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