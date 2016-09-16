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Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев выдвинут на пост главы государства. Как передает Интерфакс, его кандидатуру выдвинуло Движение предпринимателей и деловых людей - либерально-демократическая партия Узбекистана.

Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря.

Премьер-министр Узбекистана Мирзиеев родился в 1957 году. Выпускник Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Был главой администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, возглавлял администрации Джизакской и Самаркандской областей. С 2003 года работал в должности премьер-министра республики. По итогам парламентских выборов в январе 2015 года вновь был утвержден в должности главы правительства Узбекистана.

2 сентября около 20 часов власти Узбекистана официально объявили о смерти президента Ислама Каримова. Сообщения о его кончине поступали в течение дня от различных информационных агентств, включая Reuters и Интерфакс. Однако узбекские власти отрицали смерть президента. Каримов занимал пост президента с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Мирзиеев возглавил госкомиссию по организации похорон президента, которые прошли 3 сентября.

6 сентября президент России Владимир Путин посетил Узбекистан, чтобы почтить память Каримова. В церемонии принял участие Мирзиеев.