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новость В центре Москвы может появиться сквер имени Ислама Каримова

31.10.2016
Ислам Каримов на праздновании Новруза, март 2016. Фото: fergananews.com
Ислам Каримов на праздновании Новруза, март 2016. Фото: fergananews.com
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В центре Москвы может появиться сквер имени Ислама Каримова. Как передает Интерфакс, проект постановления будет рассмотрен на заседании правительства Москвы 1 ноября.

В пресс-службе мэрии отметили, что с просьбой назвать в честь Каримова безымянный сквер в центре Москвы к руководству столицы обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана.

Сквер находится в районе Якиманки, между домом 39, строением 1 на Большой Полянке и домом 13 по 1-му Казачьему переулку, в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома республики Узбекистан.

Ранее предложение о создании мемориального сквера в честь Каримова поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под руководством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

2 сентября власти Узбекистана официально объявили о смерти президента Ислама Каримова. Сообщения о его кончине поступали в течение дня от различных информационных агентств, однако узбекские власти отрицали смерть президента. Каримов занимал пост президента с момента обретения страной независимости в 1991 году.

6 сентября президент России Владимир Путин посетил Узбекистан, чтобы почтить память Каримова. В церемонии принял участие исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Позже стало известно, что он выдвинут на пост главы государства. Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря.

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31.10.2016
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Непробудное будущее

Виталий Портников, 02.09.2016

Это обычный летаргический сон. Это упрямое нежелание просыпаться. Это то состояние, в которое Сталин погрузил Советский Союз и в которое Каримову удалось погрузить Узбекистан. Когда ты находишься внутри этого сна, тебе кажется, что его окончание - то есть смерть правителя - означает твою собственную смерть.


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