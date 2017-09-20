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Наступление "Джабхат фатах эш-Шам", в ходе которого получили ранения трое российских спецназовцев, было организовано спецслужбами США. Как передает Интерфакс, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба российской армии генерал-полковник Сергей Рудской.

Таким образом, пояснил генерал, Соединенные Штаты хотели остановить продолжающееся продвижение войск сирийского диктатора Башара Асада к востоку от Дейр-эз-Зора.

Как утверждается, широкомасштабное наступление на силы Асада "Джабхат фатах эш-Шам" (в публикации Интерфакса, так же как и во всех сообщениях прокремлевских СМИ, используется прежнее название группировки - "Джабхат ан-нусра", - неактуальное уже больше года) начала утром во вторник. При этом одной из главных целей исламистов Рудской назвал захват наблюдательного пункта российской военной полиции, которая, как утверждается, присутствовала в районе Хамы в качестве сил контроля.

Взвод численностью 29 человек вместе с отрядом союзного Асаду племени муали попал в окружение, однако несколько часов отражал атаки "Джабхат фатах эш-Шам". Для помощи окруженным была направлена группа, включавшая российских и асадовских спецназовцев и российских военных полицейских, в том числе с Северного Кавказа. Члены этой группы и получили ранения в бою с исламистами, рассказал Рудской.

Однако, заключил он, продвижение "Джабхат фатах эш-Шам" было остановлено, а окруженный взвод покинул наблюдательный пункт без потерь.

16 сентября коалиция во главе с США обвинила Россию в ударе по позициям союзных западным странам Сирийских демократических сил. Как утверждалось, российская авиация разбомбила у Дейр-эз-Зора объект, известный ей как место дислокации умеренной сирийской оппозиции. Шестеро бойцов СДС пострадали.

Удар был нанесен на другой день после того, как СДС заявили, что не позволят силам Асада пересечь Евфрат. При этом отмечалось, что российские самолеты прибыли именно из местности, подконтрольной диктатору, а советница Асада Бусайна Шабан недавно заявила о готовности режима воевать за всю территорию страны с любым противником, включая и "силы, поддерживаемые США".

В Минобороны России обвинение в налете на СДС отвергли.