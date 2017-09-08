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новость Минобороны отчиталось об убийстве четверых полевых командиров ИГ

08.09.2017
Российский многофункциональный истребитель Су-35. Фото с сайта legion.wplus.net
Российский многофункциональный истребитель Су-35. Фото с сайта legion.wplus.net
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В Сирии вблизи города Дейр-эз-Зор ударом российской авиации были убиты четверо полевых командиров "Исламского государства". Утверждается, что погибли в частности "военный министр" ИГ, бывший командир ОМОНа МВД Таджикистана Гулмурод Халимов и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад аш-Шимали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Имена двух других погибших лидеров ИГ не называются. Кроме того, в результате авиаудара были убиты еще около 40 боевиков, а также уничтожены подземный командный пункт и узел связи террористов.

Как утверждается, российские военные атаковали командиров боевиков, когда они собрались на совещание. Два самолета Су-34 и Су-35 сбросили на исламистов бетонобойные бомбы.

Халимов бежал из Таджикистана и примкнул к ИГ в мае прошлого года. В сентябре прошлого года он стал "военным министром" террористической организации. В сентябре этого года СМИ сообщали, что он назначен преемником "халифа" ИГ Абу Акра аль-Багдади.

Абу Мухаммад аш-Шимали, гражданин Саудовской Аравии, был "эмиром по финансовым вопросам" ИГ. Он руководил логистикой боевиков и переброской завербованных новобранцев в "Исламское государство". Европейские спецслужбы обвиняют полевого командира в организации серии терактов в Париже в 2015 году.

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08.09.2017
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