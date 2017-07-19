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новость Госдума приняла закон об объединении Резервного фонда и ФНБ

19.07.2017
Госдума. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к Бюджетному кодексу, сообщает Интерфакс. В частности, они предусматривают объединение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Объединенный фонд, как и раньше, будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Использование ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России редлагается осуществлять в зависимости от остатка средств фонда на конец очередного финансового года.

Если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5 процентов ВВП, использование предлагается ограничить объемом недополученных нефтегазовых доходов в соответствующем году. Если остаток фонда будет меньше, использование средств фонда предлагается ограничить 1 процентом ВВП, чтобы сохранить минимальный допустимый объем средств в суверенных фондах.

Закон также закрепляет обязанность Минфина ежемесячно публиковать сведения о величине активов объединенного фонда, зачислении средств в фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.

Согласно документу, средства Резервного фонда должны быть перечислены в ФНБ до 1 февраля 2018 года.

Кроме того,установлены новые принципы бюджетных правил. Предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга. Базовая цена на нефть при этом устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и начиная с 2018 года подлежит ежегодной индексации на 2 процента.

Такой способ определения предельных расходов ограничивает базовый уровень заимствований объемом расходов на обслуживание долга, говорится в пояснительной записке к документу.

Резервный фонд в настоящее время составляет около 16 миллиардов долларов. Максимального объема в 91 миллиард он достигал в сентябре 2014 года. после этого средства Резервного фонда активно тратились на покрытие дефицита бюджета.

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19.07.2017
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