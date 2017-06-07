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новость Боец "Азова" Широбоков заочно осужден в Самаре к пятилетнему сроку

07.06.2017
Артем Широбоков (Есенин). Фото с ФБ-страницы Андрея Цаплиенко
Артем Широбоков (Есенин). Фото с ФБ-страницы Андрея Цаплиенко
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Председатель Промышленного райсуда Самары Татьяна Керосирова заочно приговорила эмигранта Артема Широбокова (позывной Есенин) к пяти годам общего режима за участие в войне с Россией и пророссийскими боевиками в составе полка Нацгвардии Украины "Азов". О приговоре, вынесенном 5 июня, в среду сообщили "Idel.Реалии".

23-летний Широбоков был объявлен виновным по части 3 статьи 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте), предусматривающей от трех до семи лет колонии.

Как отметила прокурор судебного управления областной прокуратуры Юлия Вишнякова, это первый в России заочный приговор по делу о наемничестве.

Дело против Широбокова возбудили еще несколько лет назад. Ранее сообщалось, что эмигрант в июне 2015-го был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако по крайней мере с марта нынешнего года карточка россиянина в базе разыскиваемых лиц отсутствует.

Украинские власти экстрадировать Широбокова в Россию отказались, добавила Вишнякова.

Дело было направлено в суд 14 марта. Слушания, как следует из карточки дела на сайте суда, заняли больше десятка заседаний, из которых два пришлось на оглашение приговора.

Как утверждал СКР, в начале 2014 года самарский студент Широбоков выехал на Украину, где вступил в "Правый сектор" и "в его составе до начала мая... принимал активное участие в антиправительственных и националистических акциях, проводимых в Киеве, Харькове и других городах". Затем россиянин вступил в батальон (в дальнейшем - полк) "Азов", прошел военную подготовку и в 2014-2015 годах участвовал в войне на юго-востоке Украины. "Выполняя приказы командиров батальона, Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению", - заявляло следственное ведомство. За это он, согласно фабуле дела, "получал материальное вознаграждение" в размере 7-10 тысяч гривен в месяц (15-22 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Сам Широбоков рассказывал украинским СМИ, что является русским националистом и на родине выступал против Владимира Путина. В феврале 2014-го он приехал на Евромайдан и присоединился к организации "Патриот Украины", на базе которой позже и был сформирован "Азов". О членстве в "Правом секторе" россиянин не упоминал.

В составе "Патриота Украины" Широбоков ездил в Харьков для противодействия пророссийским выступлениям. В составе "Азова" воевал, в частности, за Мариуполь, Марьинку, Широкино и Иловайск.

В России, рассказывал Широбоков, у его бабушки проводились обыски. Кроме того, власти, в том числе ФСБ, интересовались знакомыми самарца, с которыми он давно уже не поддерживал связей. По словам эмигранта, "их даже вызывают на допросы на полиграфе".

Широбоков уже некоторое время назад демобилизовался, живет в Киеве и работает графическим дизайнером. Он имеет вид на жительство на Украине и дважды подавал через юридическую службу "Азова" документы на получение гражданства этой страны.

Первая партия документов, собранных у более чем 20 бойцов, сопровождалась рекомендацией главы МВД Арсена Авакова, подтверждающей заслуги соискателей перед Украиной. Эти бумаги, по словам Широбокова, потерялись.

Документы, поданные повторно, были одобрены СБУ и другими структурами, однако в администрации президента Украины заявили, что в бумагах недостает справок "об отсутствии преступлений против человечности". "Эту справку мы не можем получить, - отмечал Широбоков. - За ней нужно ехать в Россию или идти в посольство РФ, что одно и то же... Писать какую-то доверенность на кого-то в РФ - никто не захочет это делать. Да и я буду против этого. Человека подставлять в России совсем не хочется".

При отсутствии гражданства, отмечал россиянин, сохраняется риск, что в итоге его все же выдадут в Россию.

В середине февраля, когда стало известно о предоставлении украинского гражданства экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову, Широбоков так прокомментировал новость: "Это тысячное повторение одного и того же. Властям на нас плевать. Открыто, прямо в лицо, ничуть не пытаясь скрыть - плевать".

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07.06.2017
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