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новость СБУ: Мы спасли атошника Богданова от убийства, спланированного в России

18.11.2016
Василий Грицак и Илья Богданов. Кадр "Радіо Свобода"
Василий Грицак и Илья Богданов. Кадр "Радіо Свобода"
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СБУ предотвратила убийство Ильи Богданова - бывшего офицера пограничных войск ФСБ, выехавшего из России для участия в АТО и в дальнейшем принявшего украинское гражданство. Как передает "Украинская правда", об этом рассказал директор спецслужбы Василий Грицак на совместном брифинге с генпрокурором страны Юрием Луценко и самим Богдановым.

Бывшего атошника похитили в Киеве по заказу российских спецслужб, рассказал Грицак, и привезли в Харьков, чтобы там убить, а труп переправить в Россию. В освобождении Богданова, уточняет "Центр журналистских расследований", участвовал спецназ СБУ "Альфа".

Задержаны трое подозреваемых. Согласно их показаниям, к преступлению причастен бывший депутат Харьковского облсовета Владимир Розсоха.

Это уже вторая попытка покушения на Богданова, подчеркнул Грицак. Первая была предотвращена СБУ в феврале 2015 года. В октябре того же года задержали некоего гражданина, который должен был совершить убийство. Как утверждается, ФСБ завербовала его в Белгороде. Он был осужден к восьми с половиной годам колонии.

Об исчезновении Богданова стало известно в понедельник. Сообщалось, что бывший атошник с 12 ноября перестал выходить на связь. Друзья и знакомые пропавшего обратились в полицию.

Богданову 28 лет, он уроженец Владивостока. В 2010 году окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ. Служил во Владивостоке госинспектором по контролю и охране морских ресурсов управления пограничных войск ФСБ, имел звание старшего лейтенанта.

Летом 2014 года Богданов прибыл на Украину, чтобы принять участие в АТО. В своем видеообращении он обвинил Владимира Путина в развязывании войны между соседними странами. "Я оставил все и приехал сюда простым добровольцем, чтобы оказать посильную помощь своими действиями, своим опытом для прекращения той гражданской войны, которую на Восточной Украине пытается развязать антинародный путинский режим, - заявил эмигрант. - Совесть человека не может быть спокойной, когда ложь круглыми сутками льется с экранов телевидения, радио, из газет, из интернета".

Бывший офицер ФСБ воевал сначала в батальоне "Донбасс", однако вскоре перешел в "Правый сектор". Защищал в числе прочего донецкий аэропорт.

В начале 2015 года появилась информация, что Богданова собираются депортировать с Украины как лицо, незаконно находящееся в стране. Это известие вызвало возмущение в украинском обществе. В интернете развернулась кампания с требованием предоставить бойцу АТО гражданство.

В феврале 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту Петру Порошенко с ходатайством об ускоренном принятии Богданова в гражданство страны. Такое решение, отмечал министр, представляет "государственный интерес для Украины", поскольку бывший офицер ФСБ принимает активное участие в украинском национальном движении.

В конце того же месяца Порошенко предоставил россиянину гражданство.

В мае 2015-го Богданов демобилизовался. Он поселился в Киеве и открыл охранную фирму.

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18.11.2016

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