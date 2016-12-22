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Коллегия Верховного суда по делам военнослужащих уменьшила 19-летнему москвичу Кириллу Банецкому, осужденному за участие в АТО на Украине, срок на два месяца - с 6 с половиной лет до 6 лет 4 месяцев общего режима. Об этом сообщает РАПСИ.

Сам Банецкий настаивал на том, что вернулся в Россию добровольно и лишь "в связи с задержанием не успел заявить о добровольном выходе из незаконного вооруженного формирования". Как и в суде первой инстанции, он подчеркнул, что признает вину и раскаивается.

Адвокат молодого человека заметил, что вмененные Банецкому призывы к экстремизму относятся к тому времени, когда он еще не достиг совершеннолетия. Он также напомнил, что осужденный сотрудничал со следствием и дал показания на других лиц. Кроме того, защитник заметил, что в силу возраста Банецкий был подвержен влиянию старших товарищей.

Прокурор Главной военной прокуратуры согласился с частью доводов адвоката и не возражал против смягчения приговора.

В апреле 2015 года, не закончив выпускной класс, уехал на Украину и вступил в вооруженные формирования "Правого сектора". Участвовал в АТО. В мае 2016 года вернулся в Россию.

Приговор Банецкому вынесла 16 сентября коллегия Московского окружного военного суда под председательством Алексея Гринева. Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет; до 5 лет колонии), части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации; до 4 лет) и части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет).

В качестве дополнительных наказаний Банецкому были назначены ограничение свободы после выхода из колонии (на какой срок - не уточняется) и годовой запрет на публикации в интернете.

В апреле 2015 года коллегия под председательством судьи Гринева вынесла приговор по третьему делу публициста Бориса Стомахина. Политзеку добавили полгода к сроку шесть с половиной лет строгого режима.

Банецкий хотел принять участие в Евромайдане, однако не мог выехать на Украину, поскольку на тот момент был несовершеннолетним. В школе Банецкий носил украинскую символику и выражал поддержку Украине. Тогда же он поместил в интернете три публикации, за которые ему и вменили 280-ю статью.

В апреле 2015-го, как только молодому человеку исполнилось 18 лет, он, не окончив 11-го класса, ушел из дома и уехал на Украину. Там он вступил в "Правый сектор". В своем видеообращении он пояснил, что там люди более идейные, а он приехал "чисто из-за идейных взглядов". "Я устал от вранья с телевидения, вранья президента, вранья Госдумы, устал от ментовского беспредела", - заявил Банецкий.

Несколько недель Банецкий провел в учебном лагере. В июне 2015 года он вступил в отдельную роту "Аратта", сформированную из членов "Правого сектора" и активистов Майдана. С осени, как утверждалось, Банецкий стал периодически выезжать с бойцами полка "Азов" и чеченского батальона им. шейха Мансура на передовую в район Широкина для участия в боях против ДНР и ЛНР. Почему, состоя в "Правом секторе", он воевал в составе других подразделений, российские СМИ не уточняли. Также не пояснялось, что делали в Широкине, находящемся в Донецкой области, боевики ЛНР.

Однако весной 2016 года Банецкий решил вернуться на родину. В российском посольстве он получил документы для возвращения, а 1 мая при въезде в Россию был задержан пограничниками в Брянской области.

Видеообращение Банецкого и гражданина России Владлена Гофера. Сентябрь 2015 года: