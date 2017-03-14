О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.259480.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.259480.html
Также: Россия, Право, Украина, Война, Спецслужбы, Мир, Политика, Общество, Европа | Персоны: Арсен Аваков

новость Бойца "Азова" Широбокова будут судить в России заочно

14.03.2017
Артем Широбоков (Есенин). Фото с ФБ-страницы Андрея Цаплиенко
Артем Широбоков (Есенин). Фото с ФБ-страницы Андрея Цаплиенко
Реклама

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего бойца полка Нацгвардии Украины "Азов" россиянина Артема Широбокова (позывной Есенин). Об этом сообщается на сайте СКР. Дело, квалифицированное по части 3 статьи 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте; от трех до семи лет колонии), направлено в суд.

Сам Широбоков находится на Украине. Как отмечается, это первое в практике следственного ведомства дело, направленное в суд для заочного вынесения приговора.

В начале 2014 года, заявляет СКР, обвиняемый выехал на Украину, где вступил в "Правый сектор" и "в его составе до начала мая... принимал активное участие в антиправительственных и националистических акциях, проводимых в Киеве, Харькове и других городах". Затем россиянин вступил в батальон (в дальнейшем - полк) "Азов", прошел военную подготовку и в 2014-2015 годах участвовал в войне на юго-востоке Украины. "Выполняя приказы командиров батальона, Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению", - утверждает СКР. За это он, согласно фабуле дела, "получал материальное вознаграждение".

Широбокову 23 года, он бывший студент из Самары. Комментируя "Апострофу" передачу дела в суд, россиянин заметил, что является русским националистом и на родине выступал против Владимира Путина.

В феврале 2014-го, рассказал Широбоков, он приехал на Евромайдан и присоединился к организации "Патриот Украины", на базе которой позже и был сформирован "Азов". О членстве в "Правом секторе" россиянин не упоминал.

В составе "Патриота Украины" Широбоков ездил в Харьков для противодействия пророссийским выступлениям. В составе "Азова" воевал, в частности, за Мариуполь, Марьинку, Широкино и Иловайск.

Дело против Широбокова СКР возбудил уже несколько лет назад. В июне 2015-го, как передавал "РБК-Україна", самарец вместе с еще одним членом "Азова" - нацистом Романом Железновым (Зухелем) - был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако сейчас в базе разыскиваемых лиц карточка Широбокова отсутствует.

Как рассказал россиянин "Апострофу", Москва уже обращалась к Киеву с запросом о его выдаче, однако получила отказ. Между тем в России у бабушки Широбокова проводились обыски. Кроме того, власти, в том числе ФСБ, интересуется знакомыми самарца, с которыми он давно уже не поддерживает связей. По его словам, "их даже вызывают на допросы на полиграфе".

Широбоков уже некоторое время назад демобилизовался, живет, согласно его ВК-странице, в Киеве и работает графическим дизайнером. Он получил вид на жительство на Украине и дважды подавал через юридическую службу "Азова" документы на получение гражданства этой страны.

Первая партия документов, собранных у более чем 20 бойцов, сопровождалась рекомендацией главы МВД Арсена Авакова, подтверждающей заслуги соискателей перед Украиной. Эти бумаги, по словам Широбокова, потерялись.

Документы, поданные повторно, были одобрены СБУ и другими структурами, продолжил россиянин, однако в администрации президента Украины заявили, что в бумагах недостает справок "об отсутствии преступлений против человечности". "Эту справку мы не можем получить, - заметил Широбоков. - За ней нужно ехать в Россию или идти в посольство РФ, что одно и то же... Писать какую-то доверенность на кого-то в РФ - никто не захочет это делать. Да и я буду против этого. Человека подставлять в России совсем не хочется".

При отсутствии гражданства, заключил россиянин, сохраняется риск, что в итоге его все же выдадут в Россию.

В середине февраля Широбоков заявил "Политологу" в связи с предоставлением украинского гражданства экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову: "Это тысячное повторение одного и того же. Властям на нас плевать. Открыто, прямо в лицо, ничуть не пытаясь скрыть - плевать".

Оставить комментарий Обсудить
14.03.2017

новость Новости по теме
22.12.2016 Срок московскому школьнику Банецкому за участие в АТО уменьшен на два месяца →
08.12.2016 "Украинский диверсант" Панов подал в СКР заявление о пытках →
18.11.2016 СБУ: Мы спасли атошника Богданова от убийства, спланированного в России →
29.08.2016 Киров: "боец "Азова" Кривокорытов получил два с половиной года →
26.07.2016 Суд приговорил "бойца "Азова" Филатова к шести годам колонии строгого режима →
19.11.2015 Приговор "вербовщику "Правого сектора" Разумову оставлен в силе →
01.07.2015 ФСБ: Житель Ивановской области осужден за попытку примкнуть к "Правому сектору" →
Фото и Видео
28679
Play own
"Руки прочь от женщины!"
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
28603
Play own
Акция памяти Немцова в Киеве
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
Реклама



Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Навальный готовит марш
Алексей Навальный в Костроме. Кадр "Граней-ТВ"
новость Российский спецназ у границ Ливии
Спецназ. Показательные выступления. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Внезапная правда о "Норд-Осте"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Раскрутка Александра Невского
383
новость Соколовский в суде: ВИДЕО
Руслан Соколовский. Фото: Глеб Эделев/Грани.Ру
статья Американский онанизм
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Мединский творит прошлое
383
новость Роковая ошибка летчика
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
новость Работа не избавляет от бедности
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
новость Южная Осетия: "армия" отменяется
Незаконная граница Южной Осетии. Фото: kavkaz-uzel.ru
новость Фийону предъявили обвинение
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
новость В защиту подпавших под санкции
Андрей Макаров. Фото: er.ru
новость Перепиличного могли отравить супом
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
в блоге Презренный Февраль
383
новость ЦПЭ передают в Росгвардию
Фрагмент эмблемы Главного управления противодействия экстремизму МВД
статья Батька испугался "тунеядцев"
Виталий Портников
новость Задержание участников блокады
Задержание участников блокады. Кадр съемки украинской полиции
новость Первые учения Росгвардии
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
новость Как надавить на Россию
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
новость "Норд-Ост": признание прокурора
Отравленный заложник "Норд-Оста". Кадр фильма "Московская осада"