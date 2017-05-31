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Также: Россия, Право, Экономика, Политика, Общество | Персоны: Алексей Навальный, Алишер Усманов, Дмитрий Медведев

новость Места не столь удаленные

Суд постановил удалить фильм "Он вам не Димон"
31.05.2017
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
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Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск миллиардера Алишера Усманова к лидеру Партии прогресса Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает Интерфакс.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", - огласила решение судья. Суд обязал ответчиков течение 10 дней удалить все "порочащие" Усманова публикации, в том числе фильм "Он вам не Димон". Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование о коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева, хотя Усманову там посвящена только одна глава.

"Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью", - написал сам Навальный.

На второй день процесса судья Васина отклонила все ходатайства ответчиков. Юристы ФБК заявили, что судом были нарушены принципы состязательности процесса и непосредственности исследования доказательств.

Процесс начался во вторник. Навальный просил вызвать в суд в качестве свидетелей Медведева, возглавляющих фонды "Дар" и "Соцгоспроект" его однокурсников Илью Елисеева и Алексея Четверткова, первого вице-премьера Игоря Шувалова и еще нескольких человек. Кроме того, ответчик ходатайствовал о приобщении к делу фильма "Он вам не Димон", программы "Кактус", в которой шла речь об Усманове, а также ряд документов. Навальный также просил истребовать из Узбекистана вынесенный в 80-х годах приговор Усманову. Однако Васина отказалась удовлетворять ходатайства, в том числе о собственном отводе, и рассматривать предложенные ответчиками доказательства.

"Выполняя поручение высших должностных лиц, Усманов пытается переключить все внимание на себя. Поэтому он подает в суд и устраивает всякие веселые штуки - видеообращения записывает, конкурсы мемов объявляет, - заявил Навальный. - Все это делается только для того, чтобы я удалил фильм "Он вам не Димон". Я сразу говорю - ничего удалено не будет".

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией. Поводом он назвал упоминание о себе в расследовании ФБК о недвижимости Медведева. Как выяснил ФБК, несколько фондов, связанных с лицами из окружения премьера, получали от бизнесмена деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду "Соцгоспроект" компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам Усманов уверял, что передача этого участка "Соцгоспроекту" была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что бизнесмен лжет. Как поясняет политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

Усманов также требовал опровергнуть утверждения Навального, что он недоплачивает налоги в российский бюджет, был осужден за изнасилование, незаконно завладел горно-обогатительными комбинатами, в том числе Михайловским ГОКом, а также ввел цензуру в принадлежащей ему издательском доме "Коммерсант".

После этого Навальный и Усманов обменялись несколькими видеообращениями. 18 мая политик вызвал миллиардера на дебаты.

24 мая Усманов от дебатов отказался. "Я ждал извинений, а не дебатов, - заявил миллиардер. - А вместо этого услышал ложь, пиар очередные заявления вроде вы украли у нас руду".

Усманов сравнил Навального с персонажем булгаковского "Собачьего сердца" Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. "Какие дебаты? Это все равно что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз!" - заключил свое обращение Усманов.

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Алиса и Алишер

Илья Мильштейн, 19.05.2017

Эти ролики великолепно дополняют друг друга. Незабываемая Алиса Вокс, со всеми ее умопомрачительными ногами и сиськами, спела песню соблазнительной молодой училки. Гневная речь Алишера Усманова, возвысившего свой голос против клеветника Навального, снята в манере солидной и до краев заполнена приличием.

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