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Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск миллиардера Алишера Усманова к лидеру Партии прогресса Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает Интерфакс.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", - огласила решение судья. Суд обязал ответчиков течение 10 дней удалить все "порочащие" Усманова публикации, в том числе фильм "Он вам не Димон". Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование о коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева, хотя Усманову там посвящена только одна глава.

"Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью", - написал сам Навальный.

На второй день процесса судья Васина отклонила все ходатайства ответчиков. Юристы ФБК заявили, что судом были нарушены принципы состязательности процесса и непосредственности исследования доказательств.

Процесс начался во вторник. Навальный просил вызвать в суд в качестве свидетелей Медведева, возглавляющих фонды "Дар" и "Соцгоспроект" его однокурсников Илью Елисеева и Алексея Четверткова, первого вице-премьера Игоря Шувалова и еще нескольких человек. Кроме того, ответчик ходатайствовал о приобщении к делу фильма "Он вам не Димон", программы "Кактус", в которой шла речь об Усманове, а также ряд документов. Навальный также просил истребовать из Узбекистана вынесенный в 80-х годах приговор Усманову. Однако Васина отказалась удовлетворять ходатайства, в том числе о собственном отводе, и рассматривать предложенные ответчиками доказательства.

"Выполняя поручение высших должностных лиц, Усманов пытается переключить все внимание на себя. Поэтому он подает в суд и устраивает всякие веселые штуки - видеообращения записывает, конкурсы мемов объявляет, - заявил Навальный. - Все это делается только для того, чтобы я удалил фильм "Он вам не Димон". Я сразу говорю - ничего удалено не будет".

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией. Поводом он назвал упоминание о себе в расследовании ФБК о недвижимости Медведева. Как выяснил ФБК, несколько фондов, связанных с лицами из окружения премьера, получали от бизнесмена деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду "Соцгоспроект" компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам Усманов уверял, что передача этого участка "Соцгоспроекту" была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что бизнесмен лжет. Как поясняет политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

Усманов также требовал опровергнуть утверждения Навального, что он недоплачивает налоги в российский бюджет, был осужден за изнасилование, незаконно завладел горно-обогатительными комбинатами, в том числе Михайловским ГОКом, а также ввел цензуру в принадлежащей ему издательском доме "Коммерсант".

После этого Навальный и Усманов обменялись несколькими видеообращениями. 18 мая политик вызвал миллиардера на дебаты.

24 мая Усманов от дебатов отказался. "Я ждал извинений, а не дебатов, - заявил миллиардер. - А вместо этого услышал ложь, пиар очередные заявления вроде вы украли у нас руду".

Усманов сравнил Навального с персонажем булгаковского "Собачьего сердца" Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. "Какие дебаты? Это все равно что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз!" - заключил свое обращение Усманов.