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Также: Мильштейн, Россия, Право, Дети, Интернет, Музыка, Экономика, Колонки, Политика, Общество, Культура | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Навальный, Алишер Усманов, Владислав Сурков, Никита Иванов

статья Алиса и Алишер

Илья Мильштейн, 19.05.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Встал оклеветанный

Чего-то недоговаривает и Алишер Бурханович. Фильм про Димона, в котором олигарх убедительно сыграл роль щедрого спонсора премьер-министра, вышел в начале марта. Сейчас на дворе апрель в самом разгаре, и возникает естественный вопрос: а почему оклеветанный скорбно промолчал полтора месяца? Все думал, мучился, решал: перешел Навальный красную черту или нет?

Илья Мильштейн
12.04.2017
383
Пара фраз 18.05.2017
в блоге Положил по-мужски
383
Пара фраз 12.04.2017
в блоге Усманов о Навальном

Эти два видеоролика хочется крутить беспрерывно. Один за другим. Наслаждаясь и смакуя.

Ибо они, такие разные, великолепно дополняют друг друга, связанные единством времени и снайперской точностью при выборе политической цели. Цель одна и та же, но способы ее поражения до того креативны, что дух захватывает. Даже не верится поначалу, что по сути два этих столь несхожих меж собой видеоролика образуют некий монолит. Катящийся как с горы прямо на голову Алексею Навальному - испытанному врагу российского народа, лидеру внесистемной оппозиции, кандидату в президенты РФ.

Первый обращен к школьникам, увлекшимся идеями испытанного врага, и снят, как легко догадаться, по заказу педофильского лобби. Патриотически настроенные растлители малолетних решили отвадить школоту от вредных идей при помощи секса, и у них это великолепно получилось. Кто-то неведомый, но поэтически дико одаренный сочинил слова, а безымянный шуберт приделал к ним музыку.

В итоге незабываемая Алиса Вокс, со всеми ее умопомрачительными ногами и сиськами, спела песню соблазнительной молодой училки, а статист, похожий на мальчика, сыграл мальчика, стыдливо уткнувшегося в парту. "Учиться на ошибках не поздно никогда. Раз сердце хочет перемен, то начинай с себя!" - услышал юноша и еще полтора с лишним миллиона кликнувших этот шансон, и можно не сомневаться: за несогласным они теперь не пойдут.

Несовершеннолетний, обдумывающий житье, если ему завтра предложат выбор между Навальным и готовой на все Алисой, долго колебаться не станет. Пишут еще, что среди вдохновителей, спонсоров и лоббистов видеоклипа засветился Никита Иванов, бывший соратник Суркова и сотрудник администрации Путина, и если это так, то хочется их всех поздравить. Вместе с артисткой, вновь напомнившей о себе, волшебнице.

Напротив, гневная речь Алишера Усманова, возвысившего свой голос против клеветника Навального, снята в манере солидной и до краев заполнена приличием. Тому способствует интерьер: скромная комната в пятиэтажке, обреченной на снос, румынского типа стенка и занавески цвета "папик, я в домике" за спиной говорящего, кругленький стол, скупо украшенный стаканом с водой и громадной черной подставой для блокнота... Тому способствуют и слова, которые произносит сидящий за столом пожилой миллиардер: простые, суровые, вразумительные. Адресованные вроде одному-единственному собеседнику, который его оболгал и оскорбил, но продирающие до печенок всякого, кто их услышит, встретившись невольно взглядом с владельцем USM Holding. Музыка, тем более стишки, тут были бы неуместны, поскольку выступление Алишера Бурхановича подчинялось строгим законам исповедальной прозы. Оттого обращался он к обидчику исключительно на "ты" и, рассказывая о прожитой жизни, повествовал о ее величии в сравнении с ничтожеством того, с кем он вынужден в эти дни судиться.

Открывалось, что Усманов лучше Навального буквально по всем статьям. Будущий олигарх отсидел шесть лет в советских лагерях, причем по навету, а "негодяй" отбыл всего лишь ночь в СИЗО - и за дело. Пасквилянт "пользует" интернет, оклеветанный же его "развивает". Леша утверждает, что Алишер Бурханович украл советские горно-обогатительные комбинаты, а на самом деле все куплено по-честному и кредиты "мы вовремя погасили, кстати". "Неуч" врет, что богач не платит налогов в России, а он их платит и "за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов", в отличие от питомца Йеля, который деньги небось утаивает. И взяток Усманов не дает, а что касается истории с Медведевым, то там была "огромная многолетняя, многоступенчатая, так сказать, сага", а входить в подробности эпоса - это будет "много чести" для лжеца. Который по жизни вообще "лузер", завидующий честнейшему из предпринимателей. "И твои потуги меня оболгать - это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный!" - так завершает свою речь Алишер Усманов, и этот финал хочется назвать достойным. Было бы странно, если бы видеоролик окончился как-нибудь иначе.

Да, они совсем разные люди - Алиса Вокс с детской эротической песенкой и очень взрослый дядя, расплевавшийся с врагом. Однако есть нечто помимо Навального, что их объединяет, и если вы сейчас подумали про Кремль, то напрасно, да и недоказуемо. Объединяет их стремление к личному счастью, при том что у каждого представление об этом предмете свое. Артистка, как бы совращая учащегося, проповедует секс с училкой как высшую форму блаженства. Алишер же Бурханович счастлив по-другому. Он заплатил налоги, на остаток "купил все то, что имеет, в том числе и прекрасную лодку, и самолет", потому "живет в счастье". В отличие от Леши несчастного, на что богач считает необходимым указать особо.

Ну, а нам, простым зрителям, детям и взрослым, остается лишь выбрать свой вариант благоденствия, какой кому по нраву. Впрочем, особо возбудимым и доверчивым я бы посоветовал не забывать об Уголовном кодексе, заглядываясь на малолеток или подаваясь в олигархи. Там ведь хоть и разные статьи, но всё тяжелые. А хуже всего, конечно, читать блог Навального - это вообще преступление без срока давности. Это как убить старушку или закурить в "Макдональдсе". О чем и предупреждают нас певица и миллиардер, всякий на свой лад, но с равной убедительностью, и мы крутим их ролики, преображаясь на глазах. Правда, говорят, что есть еще какой-то рэпер Птаха, который тоже против Навального и тоже желает нам счастья, но это уже выше человеческих сил, это уже космос, этого мы не потянем.

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Илья Мильштейн, 19.05.2017
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