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Также: Общество, Экономика | Персоны: Алишер Усманов

новость Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России

17.10.2016
Алишер Усманов. Фото с сайта Telegraph
Алишер Усманов. Фото с сайта Telegraph
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Владелец USM Holding Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России. Как пишет Forbes, эту информацию подтвердили в пресс-службе холдинга. Чтобы считаться налоговым резидентом России, требуется прожить в стране минимум полгода. Налогообложение доходов физлиц в России не зависит от их гражданства: резидентами в календарном году признаются лица, которые в течение этого года находились в России не менее 183 дней.

По словам представителя USM, Усманов отошел от операционной деятельности и сконцентрировался на спорте, благотворительности и филантропии. Бизнесмен является президентом Международной федерации фехтования и членом Комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала.

"В силу этого, а также по медицинским причинам в 2015 году он не провел в России требуемых по Налоговому кодексу 183 дней для подтверждения статуса налогового резидента России. Офисы Международной федерации фехтования и ее президента находятся в Лозанне и Монако. На бизнесе и структурах холдинга USM это не отражается, за исключением, естественно, активного участия Усманова, основоположника холдинга, в указанных выше проектах", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Как утверждают в холдинге, за последние несколько лет Усманов в России заплатил 350 миллионов долларов в виде налогов как физлицо. Входящие в его холдинг компании только за 2015 год внесли в казну около 100 миллиардов рублей.

Усманов занимает третье место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 12,5 миллиарда долларов.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
17.10.2016

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