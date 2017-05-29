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Принимаемые в ряде стран законы об однополых браках полностью порывают с нравственной природой человека и вызывают такое же возмущение людей, как в свое время и законы фашистской Германии. Об этом заявил патриарх Кирилл, выступая в Киргизско-российском славянском университете в Бишкеке, сообщает РИА "Новости".

"Когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством, приемлемым для людей, оно вызывает протесты. - сказал Кирилл. - Почему люди так восстали против? По той же причине, по которой восставали против фашистских законов и законов апартеида - законы порывают с нравственностью".

Легализация гей-браков стала результатом "акцента на свободу при полном игнорировании нравственной ответственности", считает патриарх. "Если мы хотим быть свободными людьми, если мы хотим строить реально свободное общество, мы никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность", - подчеркнул Кирилл.

"Я глубоко убежден в том, что этот соблазн, если хотите, историческое искушение, которое привело некоторые страны к принятию этих просто из ряда вон выходящих законов, - что все это должно пройти, потому что в противном случае человеческое общество, разорвав связь между свободой и нравственной ответственностью, между правом и нравственным началом, станет нежизнеспособным",

РПЦ последовательно выступает против однополых браков. В 2014 году патриарх назвал легализующие их законы "угрозой человеческой цивилизации". "Никогда еще в истории рода человеческого не использовался государственный закон, чтобы оправдать грех. Даже у язычников этого не было, хотя языческое понятие греха было очень размыто", - сказал Кирилл. Он добавил, что нарушение божьих законов влечет за собой гибель человеческой цивилизации.

В мае 2013 года Кирилл на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом заявил, что РПЦ никогда не признает однополые браки, хотя и уважает даже греховный свободный выбор человека. "Если люди выбирают такой стиль жизни, это их право, но ответственность церкви - сказать, что это грех перед богом", - сказал патриарх. Церковь обеспокоена не самим фактом существования греха, а отношением к нему в обществе. "Нас беспокоит то, что впервые за всю историю человеческого рода грех оправдывается посредством закона", - отметил Кирилл.

В настоящее время законы о регистрации однополых браков приняты в 20 странах, а также в ряде штатов Бразилии и во всех регионах Великобритании, кроме Северной Ирландии. Однако иногда чиновники отказываются регистрировать однополые союзы. При этом они, как правило, ссылаются на свои религиозные убеждения.

24 мая Высший судебный орган Тайваня признал неконституционным закон, который запрещал регистрацию однополых браков. . В постановлении суда отмечается , что отказ в однополых браках в целях охраны общественного порядка не имеет рациональных оснований и несовместим с духом равенства. Таким образом, Тайвань стал первой азиатской страной, легализовавшей однополые браки.