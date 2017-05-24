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Высший судебный орган Тайваня признал неконституционным закон, который запрещал регистрацию однополых браков. Об этом сообщает South China Morning Post.

Совет верховных судей в составе 14 членов счел, что статья Гражданского кодекса, гласящая, что брак - это "союз между мужчиной и женщиной", противоречит Конституции Тайваня. В постановлении суда отмечается , что отказ в однополых браках в целях охраны общественного порядка не имеет рациональных оснований и несовместим с духом равенства.Решение суда было встречено аплодисментами.

Суд дал законодательному органу страны два года на то, чтобы исправить статьи Гражданского кодекса Тайваня, не соответствующие Конституции, или написать новый. "Даже если власти не успеют пересмотреть закон в течение двухлетнего периода, гей-пары всегда смогут регистрироваться в муниципальных органах, что сделает их брак законным, и они будут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные пары", - заявил Лу Тай-лэнг, генеральный секретарь Совета верховных судей.

Таким образом, Тайвань стал первой азиатской страной, легализовавшей однополые браки.

В июне 2015 года Верховный суд США принял решение, согласно которому однополые пары имеют конституционное право на заключение брака в любом штате. Таким образом, Верховный суд снял запрет на однополые браки в 14 штатах, где он еще сохранялся. "Сегодня сделан большой шаг на нашем пути к равноправию. Пары геев и лесбиянок теперь имеют право пожениться, как и все остальные", - написал в связи с этим президент США Барак Обама в твиттере, снабдив запись хэштегом #LoveWins (любовь побеждает).

В настоящее время законы о регистрации однополых браков приняты в 20 странах. Однако иногда чиновники отказываются регистрировать однополые союзы. При этом они, как правило, ссылаются на свои религиозные убеждения.