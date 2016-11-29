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Также: Россия, Политика, Курьезы | Персоны: Дмитрий Песков, Владимир Путин

новость Хирург попросил Путина вернуть советские символы на герб России

29.11.2016
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
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Лидер прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) попросил президента Владимира Путина дополнить герб России советскими символами. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию письма Залдостанова.

Согласно представленному проекту, дополненный государственный герб "представляет собой изображение двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба - пятиконечная звезда Победы. В цветном изображении государственного герба двуглавый орел, солнце и колосья - золотые; звезда - красная, обрамленная золотой каймой".

Все это, пояснил Хирург, должно закрепить преемственность между Российской Федерацией и советской и императорской Россией. Объединение на гербе царских и советских символов - это символическое переосмысление "крымского консенсуса", считает байкер.

"В первую очередь мы должны закрепить преемственность нашего государства. Нынешний герб - двуглавый орел - это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР - из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне", - пояснил Залдостанов.

По его словам, "Ночные волки" уже подготовили макет, эскизы, а также сопроводительные документы.

Инициативу Залдостанова поддержал председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. По его словам, возвращение советских символов на государственную символику наглядно продемонстрирует изменение курса в сторону патриотизма и отказ от наследия 90-х.

При этом Сурайкин добавил, что "советское наследие - это неисчерпаемый источник того, что, видоизменив, можно использовать при построении нового, справедливого государства".

В Кремле смену государственной символики назвали "чрезвычайно объемной темой, которая подлежит очень четкой аргументации". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также уточнил, что в администрацию президента пока не поступало обращение от Залдостанова.

"Мне не известно пока ни о каком письме, собственно, насколько мне известно, оно никуда официально не входило в администрацию. Но в данном случае, безусловно, если такое письмо поступит – будет доложено президенту о такой точке зрения", - сказал Песков.

"Вы знаете, я не стал бы формулировать сейчас какую-то позицию на этот счет, тем более, что ее нет", - пояснил чиновник, добавив, что Путин "принимает во внимание все точки зрения".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
29.11.2016

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