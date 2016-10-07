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Российский истребитель Су-27 России вошел в воздушное пространство Эстонии, сообщает ERR. У самолета был отключен транспондер, он не выходил на радиосвязь со службой контроля за воздушным движением в Эстонии.

Нарушение воздушной границы произошло в ночь на пятницу 02:38 в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.

В МИД Эстонии вызвали посла России, чтобы вручить ему ноту протеста.

Министерство обороны Финляндии также заявило о двух нарушениях воздушного пространства российскими Су-27. Первое произошло в 16:43 в Финском заливе к югу от Порвоо. Российский самолет находился в воздушном пространстве страны около минуты, пролетев около 13 километров с максимальной глубиной около километра. Второе нарушение было зафиксировано в этом же районе в 21:33.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что Финляндия планирует обсудить с Россией ситуацию с российскими истребителями, которые нарушили воздушное пространство страны.

В пресс-службе Минобороны России отрицают нарушение воздушного пространства Финляндии. Там отметили, что6-7 октября в соответствии с планом боевой подготовки самолеты Су-27 совершали плановые учебно-тренировочные полеты. "Полеты проходили над нейтральными водами Финского залива в соответствии с полетными заданиями. От маршрутов ни один самолет не отклонялся, что подтверждают данные объективного контроля, - заявили в военном ведомстве. - Все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств".

В мае министр обороны Эстонии Ханнес Хансо заявил, что российские военные самолеты регулярно нарушают воздушное пространство страны. Он назвал это "чрезвычайно безрассудным поведением".

"Они нарушают наше воздушное пространство довольно регулярно. Они летают через Балтийское море с выключенными транспондерами, – сказал Хансо. - Это очень неблагоразумно и это может стать причиной несчастного случая. Представьте себе, столкновения российского самолета с гражданским. Нормальные страны таких вещей не делают. Это просто для того, чтобы спровоцировать и бросить нам вызов. Это неприемлемо".

Если военный радар может обнаружить самолет даже тогда, когда его транспондеры выключены, то радар, предназначенный для гражданских самолетов, этого сделать не может, отметил министр.