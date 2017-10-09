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За минувшее воскресенье полиция задержала 64 участника акций протеста в центре Москвы, сообщает ОВД-Инфо.

Утром на Манежной площади полиция задержала троих участников акции в поддержку Алексея Навального: Афанасия Афанасьева, Ивана Климова и Алину Мартинович. Их доставили в отдел полиции "Китай-город". Примерно через час активисты были отпущены без протоколов.

Около полудня снова на Манежной в автозак попали девять активистов: Надежда Афанасьева, Алина Мартинович, задержанная второй раз за день, Никита Рябнов, Нармания Важа, Дмитрий Сериков, Степан Фесов и еще двое несовершеннолетних. Их отвезли в отдел полиции "Аэропорт". Несовершеннолетнюю девушку из этого отдела увезла скорая: ей вывихнули руку. Еще один подросток получил сотрясение мозга и ушибы. К вечеру всех задержанных, кроме Серикова, отпустили, составив на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Сериков остался ночевать в полиции, на него оформили протокол по части 8 той же статьи (повторное нарушение).

В два часа дня силовики стали забирать участников традиционной "прогулки оппозиции" на Манежной площади. В отдел полиции "Тверской" попали Михаил Шендаков, Дмитрий Лазарев, Вячеслав Семилетов, Кирилл Кириллов, Михаил Силич, Александр Тетеря, Хасанбек Алиев. Шестерых задержанных выпустили из отдела с составленными протоколами, еще двое остались на ночь.

Около четырех часов начались задержания прохожих у Госдумы. Были задержаны 14 человек, из них семеро несовершеннолетних, в том числе четверо активистов "Ассоциации народного сопротивления" - координатор движения Михаил Пулин, Сергей Волков, Кирилл Костенко и Всеволод Валов, а также студентка МГУ Татьяна Копытина и Григорий Галицкий. Их увезли в отдел полиции "Красносельский" и к вечеру освободили без протоколов.

Вечером в подъезде своего дома был задержан активист комитета "Нация и свобода" Дмитрий Бурмистров, участвовавший в наблюдении за акциями протеста в минувшие выходные. Бурмистрова отвезли в опорный пункт полиции, туда приехали сотрудники ЦПЭ. Они стали оказывать на активиста психологическое давление, угрожая арестом, если он не "закончит с политической деятельностью". Затем от Бурмистрова потребовали подписать бумагу о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Активист не стал этого делать и потребовал вызвать адвоката, тогда его отпустили.

Весь день стихийная акция продолжалась и в Петербурге, там были задержаны 14 человек. Активистов схватили, когда они стояли и разговаривали. Еще один задержанный вел трансляцию протеста. Часть задержанных развезли по отделам полиции, на пятерых из них составили административные протоколы. Видеоператора в итоге освободили, судьба остальных активистов пока неизвестна.

Накануне, 7 октября, по всей стране по призыву Алексея Навального прошли протесты в день рождения Владимира Путина. Участники акций требовали освободить из-под ареста оппозиционера и начальника его избирательного штаба, допустить Навального к выборам. Дневная прогулка по Тверской, в которой приняли участие около двух тысяч человек, прошла без массовых задержаний ( ВИДЕО), а вечером около 70 активистов решили остаться ночевать у Кремля. Ночью полиция разогнала акцию на Манежной, задержав около 10 человек.