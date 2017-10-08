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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Президент, Дети, Россия, Общество, Политика

статья Его низводить молодым

08.10.2017

Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.

Петербург. Видео Наташи Шабановой:

Москва. Видео Дмитрия Борко:

Видео Основной видеорепортаж с протестной акции

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08.10.2017
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Протест на Тверской 07.10.2017. Фото Д.Борко/Грани.Ру

День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
Александр Скобов. Courtesy photo

Покорность на корню

Александр Скобов, 07.10.2017

Навальный стремится разрушить молчаливый "общественный пакт о покорности", то есть подрывает важнейшую скрепу путинской системы. И это важнее, чем то, что он не говорит пока о парламентской республике. Он пробуждает республиканский дух. Да, придется определяться и с идеологиями, и с программами. Но без этих чувств все идеологии и программы мертвы.
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