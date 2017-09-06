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новость Чиновники не согласовали пикет в поддержку рохинджи у посольства Мьянмы

06.09.2017
Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фото: @vasilymaximov
Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фото: @vasilymaximov
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Префектура Центрального округа Москвы отказала в согласовании пикета против геноцида рохинджи у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Арслана Хасавова, организатора акции.

Уведомление было подано в понедельник. Пикет предполагалось провести в пятницу, 8 сентября, с 19 до 21 часа; организаторы ожидали, что в акции примут участие 200 человек.

В отказном ответе вице-префект Кирилл Воронцов сослался на целый ряд оснований. В частности, он заявил, что в уведомлении не указана цель пикета и не подтверждается право Хасавова организовывать публичные мероприятия: после принятия в 2012 году поправок в закон о митингах лица, дважды привлекавшиеся к ответственности по ряду статей КоАП, в том числе 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и 20.2 (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) на определенный срок лишаются такого права.

Кроме того, говорится в ответе Воронцова, у посольства "отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников", так что "проведение пикета на узком тротуаре создаст помехи для движения пешеходов, ограничит доступ москвичей к государственным учреждениям и объектам инфраструктуры, а наличие проезжей части с интенсивным движением автотранспорта создаст угрозу безопасности участников пикета и прохожих, нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие".

Альтернативной площадки для акции чиновник вопреки требованию закона Хасавову не предложил.

Между тем 3 сентября несогласованный митинг мусульман, собравший около 2 тысяч участников, прошел на том же месте - у мьянманского посольства - без каких-либо эксцессов. Полиция ограничивалась призывами не выходить на проезжую часть. Попыток разгона акции и задержания демонстрантов силовики не предпринимали.

В тот же день в Махачкале состоялось несогласованное протестное шествие. В нем также приняли участие около 2 тысяч человек. Эта акция, как и московская, завершилась без задержаний.

4 сентября в Грозном прошел огромный митинг в защиту рохинджи, организованный администрацией главы Чечни Рамзана Кадырова. Он собрал до 150 тысяч участников. Перед собравшимися выступил лично Кадыров.

Чиновники обязывали жителей столицы региона явиться на акцию, даже если те выехали из города в отпуск. В грозненских школах отменили уроки, а от педагогов потребовали привести на митинг как учащихся 9-11 классов, так и их родителей. Студентов также сняли с занятий, а бюджетников освободили от работы, чтобы те явились на акцию.

Однако в Москве в тот же день у посольства Мьянмы прошли задержания. При этом митинга мусульмане не проводили - по их собственным словам, они пришли подписать обращение к послу южноазиатской страны.

Всего полицейские задержали примерно половину из числа собравшихся - 20 приезжих с Северного Кавказа, в том числе двух женщин. На 17 задержанных оформили протоколы по статье 20.2 КоАП.

Во вторник массовый митинг против геноцида рохинджи прошел в Черкесске. Акция, организованная муфтиятом Карачаево-Черкесии, была согласована; при этом уведомление в мэрию клирики подали лишь днем раньше. В митинге приняли участие как жители региональной столицы, так мусульмане и из Карачаевска, Хабеза, Учкулана и Усть-Джегуты. "Кавказ.Реалии" оценивали численность собравшихся в 3-5 тысяч человек, "Кавказский узел" называл меньшее значение - 1 тысячу с лишним; МВД по региону сообщало о 2 тысячах участников.

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06.09.2017
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Александр Скобов. Courtesy photo

Гроза из Грозного

Александр Скобов, 05.09.2017

Вот не те люди стоят за выступлениями российских мусульман в защиту рохинджа. Защита прав человека - лишь предлог. И вот уже оппозиционеров не радует, что на митинге у посольства Мьянмы полиция впервые вела себя так, как и должна вести себя в правовом государстве.
Илья Мильштейн

Бирманский лес пошел

Илья Мильштейн, 04.09.2017

Теперь дошло и до Мьянмы, и это вовсе не предел. Это, пожалуй, вступление, поскольку Рамзан Кадыров только начинает осваивать правозащитную тематику, а горя в мире много, даже больше чем мусульман, и защищать их на улицах Москвы, собирая все большие толпы, - методика эффективная. И не разгонишь, и не возразишь.
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