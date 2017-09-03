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В Москве сотни мусульман устроили у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице несогласованный митинг протеста против геноцида их единоверцев рохинджа, проводимого властями южноазиатской страны. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

Как передает издание, по состоянию примерно на 14 часов в акции участвовали около 500 демонстрантов. Между тем фотожурналист Василий Максимов уже тогда оценивал численность собравшихся более чем в 1000 человек. При этом к посольству продолжали подходить новые протестующие.

Протестующие заняли тротуары по обеим сторонам Большой Никитской.

На месте дежурят три автобуса полиции. Силовики призывают собравшихся не выходить на проезжую часть. Попыток разгона и задержаний они не предпринимают.

Акция проходит мирно. Как пример резкого лозунга, используемого частью демонстрантов, издание приводит фразу "Буддисты - террористы".

Протестное шествие состоялось также в Махачкале. Как передает "Черновик", в акции приняли участие около 2 тысяч человек. Они прошли тротуарами к Джума-мечети, где провели коллективную молитву, а по окончании ее - митинг.

Затем демонстранты продолжили шествие к зданию муфтията Дагестана, чтобы выразить возмущение отсутствием его реакции на геноцид рохинджи. У муфтията протестующих встретили полицейские. Они убеждают граждан разойтись.

Как сообщает ГТРК "Грозный", на 11 часов был назначен также масштабный митинг против геноцида рохинджи в чеченской столице. Однако по состоянию на 15:00 мск сообщения о мероприятии на сайте телерадиокомпании не было.

Рохинджа (рохинья) - народ численностью около 2 миллионов человек, живущий в мьянмаском штате Ракхайн. Исповедуют ислам, образуя в преимущественно буддийской Мьянме религиозное меньшинство. От большинства населения страны - монголоидов - индоевропейцы рохинджа отличаются и антропологически.

С 1978 года в Бирме - Мьянме, которая долгие десятилетия управлялась военной хунтой, прошло несколько волн геноцида рохинджи, проводившегося как армией, так и гражданскими лицами. Однако и после начала демократизации страны в 2016-м кампании против этого меньшинства продолжились.

В марте нынешнего года в ООН был представлен проект резолюции о ситуации рохинджи. В документе сообщалось о массовых убийствах, пытках и изнасилованиях, и содержалось требование к властям Мьянмы предоставить гуманитарным организациям доступ в местности, населенные угнетаемым меньшинством. Однако Россия и Китай заблокировали принятие резолюции.

За последнюю неделю августа были убиты не меньше 400 рохинджей. Как минимум 40 тысяч человек за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, населенную мусульманами, а также на приграничные территории и на необитаемые острова Бенгальского залива.

При этом Бангладеш отказалась принимать беженцев и предложила Мьянме помощь в борьбе с повстанцами из числа рохинджей. Отказ в приеме беженцев власти Бангладеш объяснили тем, что их приток грозит стране непосильной нагрузкой на экономику.

В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна возместит Бангладеш все расходы на прием рохинджей.