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В Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице задержаны 17 мусульман - приезжих с Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС. В числе задержанных две женщины.

На видео, опубликованном радиостанцией "Говорит Москва", полицейские заявляют, будто собравшиеся проводят "несанкционированный митинг". Между тем граждане настаивали, что митинга не проводят, а пришли подписать письмо послу Мьянмы с требованием прекратить геноцид мусульман рохинджа.

У посольства Мьянмы остаются еще 20-25 человек. Между тем здание взято под усиленную охрану; там дежурят наряды полиции и ОМОНа.

Накануне у мьянманского посольства прошел несогласованный митинг мусульман, собравший около 2 тысяч человек. Попыток разгона акции и задержания демонстрантов полиция не предпринимала, ограничиваясь призывами не выходить на проезжую часть.

По призыву одного из ораторов, назвавшего себя представителем Чечни, собравшиеся подписали петицию Владимиру Путину о ситуации в Мьянме. В конце митинга протестующие заверили, что вновь соберутся на митинг, если Россия не предпримет никаких действий в защиту рохинджи.

В Махачкале тогда же состоялось несогласованное протестное шествие, также собравшее около 2 тысяч человек. Оно тоже завершилось без задержаний.

Между тем в Грозном до обеда в понедельник прошел огромный митинг в защиту рохинджи, организованный администрацией главы Чечни Рамзана Кадырова. Он собрал до 150 тысяч участников.

Чиновники обязывали жителей столицы региона явиться на акцию, даже если те выехали из города в отпуск. В грозненских школах отменили уроки, а от педагогов потребовали привести на митинг как учащихся 9-11 классов, так и их родителей. Студентов также сняли с занятий, а бюджетников освободили от работы, чтобы те явились на акцию.

Перед собравшимися выступил лично Кадыров. "Набравшие сегодня в рот воду лидеры мировых держав совсем недавно маршировали по улицам Парижа, - заявил он. - Это было после событий в редакции одного из журналов. Им кто-то из сильных мира сего приказал ехать в Париж, а они не посмели отказаться. Первые лица западных стран готовы защищать права даже одного человека нетрадиционной ориентации, но теряют дар речи, когда зачищаются целые народы".

Участники митинга приняли обращение к Путину с просьбой добиться прекращения геноцида.

С заявлением о ситуации в Мьянме Кадыров выступил и несколькими днями раньше в интернете. Глава Чечни сообщил, что ему поступают обращения о необходимости "ввести войска" в Мьянму. В этой связи он отметил, что не уполномочен принимать подобные решения, однако ожидает, что российские власти осудят геноцид рохинджи.

"Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, - я против позиции России", - заверил Кадыров.