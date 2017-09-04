О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.263772.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.263772.html
Также: Мильштейн, Акции протеста, Азия, Чечня, Религия, Ксенофобия, Право, Колонки, Россия, Мир, Война, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков

статья Бирманский лес пошел

Илья Мильштейн, 04.09.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама
статья Статья

Дикая коллизия

Сбивчивый тон кадыровского письма тоже не должен никого вводить в заблуждение. Ну да, из текста можно заключить, что одним из главных деяний царя Николая, оклеветанного режиссером Учителем, было создание кавказской "Дикой дивизии", но удивляться не нужно.

Илья Мильштейн
09.08.2017
статья Статья

Страх и смех

Выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. И вот цирковые новости из Грозного и из Москвы. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей.

Илья Мильштейн
19.04.2017
статья Статья

За скромный платочек

В споре Кадырова с Васильевой духовность сталкивается с духовностью, высекая такие искры, что лучше отойти в сторону, и это касается всех российских граждан. Включая самых высокопоставленных. Оттого и Дмитрий Песков, комментируя скандальное происшествие, высказывается с осторожностью. И ты, говорит, права, женщина, и вы правы, уважаемый глава региона.

Илья Мильштейн
27.01.2017

Попробовали бы они в мичети. Великая эта строка из репертуара великой Ваенги почему-то сразу приходит на ум при чтении новостей, вчерашних и чуть более давних, и не вдруг поймешь, в чем тут дело. Имею в виду случай с Умаром Джабраиловым и протестную акцию мусульман возле посольства Мьянмы в Москве. Вроде какая связь между бывшим сенатором от Чечни, который немножко пострелял в отеле Four Seasons, и собранием неравнодушных граждан, возвысивших свои голоса против грубейших нарушений прав человека в бывшей Бирме? Да и певица, если память не изменяет, высказывалась совсем на другую тему. В том духе высказывалась, что мечеть - наихудшее место для дискуссий с властью и панк-молебнов, и была, кстати, совершенно права.

Тем не менее чисто эта строка, про мичеть, кажется исчерпывающим комментарием ко вчерашним и чуть более давним новостям. Просто теперь она звучит по-другому, что свойственно великим фразам, которые со временем не утрачивают величия, наполняясь новым смыслом. Главное слово в ней на сей раз - глагол. В сослагательном наклонении, что необычайно важно.

Вот именно: попробовали бы.

Размышляя об инциденте с миллионером, тотчас воображаешь себе, как заселяется в отель гражданин попроще и, огорченный неважным сервисом, достает пушку и начинает почем зря палить по потолку или там по зеркалам. То есть пробует вести себя так, словно он хоть и бывший, но все-таки сенатор, причем от Чечни. И его, конечно, задерживают, но довольно скоро, угостив в околотке чаем с булочками, отпускают под подписку. Вообразить такое, согласитесь, трудновато, даже в горячечном бреду.

Напротив, случившееся с Умаром Джабраиловым, человеком непростым, уважаемым, воспринимается как забавный эпизод из жизни бывшего сенатора, к тому же от Чечни. При этом заранее радуешься и за хозяев отеля, и за горничную, которая обидела постояльца, принеся ему покушать, и за прикомандированных к скандалу полицейских, ибо щедрость оступившихся бывших сенаторов от Чечни, как известно, не знает границ. Особенно если в деле, помимо пушки, фигурируют белый порошок и неизвестные таблетки. Что же касается подавляющего большинства других клиентов перворазрядных, а также второразрядных российских гостиниц, то мы не посоветовали бы им, обживая номер, проверять прочность потолков посредством стрельбы из пистолета.

Схожие мысли возникают и при изучении картинок, на которых мы видим сотни мусульман, собравшихся на Большой Никитской для вразумительной беседы с послом Мьянмы в РФ. К слову, в этой Мьянме мусульмане рохинджа действительно живут в ужасающих условиях, и то, что творят с ними местные власти, можно отнести как минимум к этническим чисткам. Отчасти происходящее там заставляет вспомнить о судьбе чеченцев при Ельцине и при Путине, разве что "буддисты-террористы", как их вчера припечатывали в центре Москвы, обходятся без бомбардировок и артиллерийского огня. Однако людей убивают сотнями, количество беженцев измеряется десятками тысяч, и как не понять Рамзана Кадырова, который заклеймил позором ООН, практически ничего не делающую для спасения народа рохинджа.

Труднее понять другое, и здесь не надо ничего фантазировать. Мы же знаем, с какой быстротой и жестокостью разгоняются у нас митинги несогласных, тем более несанкционированные. Нечего и пробовать - все заранее известно. Более того: у России с бывшей Бирмой отношения ровные и даже дружественные, и нельзя не вспомнить, что полгода назад официальная Москва солидарно с Пекином заблокировала проект резолюции ООН, в которой осуждались массовые убийства, пытки, изнасилования, которым подвергаются мусульмане Мьянмы. Получается, Кадыров вместе с единоверцами выступил против МИД РФ - и власть отреагировала хладнокровно, прислав ОМОН, который никого не задерживал и, хочется добавить, образцово вел себя в ситуации весьма нестандартной?

Да, ровно так оно и было, и если конспирологи уже отрабатывают версию о том, как Кадыров в центре столицы мстил за Джабраилова, то мы призадумаемся о другом. О том, как в годовщину штурма бесланской школы Рамзан Ахматович и его единомышленники легко вывели на улицы российских городов (помимо Москвы за рохинджа вступались еще в Махачкале, правозащитная акция анонсирована и в Грозном) активную исламскую массовку, и власть, которой организаторы сообщили о митинге явно в последний момент, не посмела перечить уважаемому человеку. Хотя еще вчера и позавчера, и десять, и сто лет назад Бирмой-Мьянмой в России не интересовался никто - ни мусульманское меньшинство, ни государствообразующий народ, ни начальство. И, судя по растерянной реакции Пескова, который никогда ничего не знает, в Кремле сегодня положительно не постигают, как отнестись к спонтанному аллахакбару на Большой Никитской. Это ведь вам не Навальный с его кубами и школотой. Речь идет о реальной политической силе, которая вновь - и очень громко - заявила о себе. А Москва не Грозный, ее не разбомбишь, сталкиваясь с опасным, хорошо организованным и вооруженным... нет, не врагом, ближайшим союзником.

Много раз уже доводилось писать: чеченская война продолжается, принимая самые причудливые формы. Теперь дошло и до Мьянмы, и это вовсе не предел. Это, пожалуй, вступление, поскольку Рамзан Кадыров только начинает осваивать правозащитную тематику, а горя в мире много, даже больше чем мусульман, и защищать их на улицах Москвы, собирая все большие толпы, - методика эффективная. И не разгонишь, и не возразишь. Таковы закономерные последствия мудрой национальной политики российского руководства: сперва вбомбить Чечню в средневековье, затем обрести там эффективного менеджера и, поклявшись с ним в вечной дружбе, поддерживать, переназначать и с возрастающей радостью следить за его успехами. Ваенга как в воду глядела.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 04.09.2017
новость Новости по теме
03.09.2017 В Москве у посольства Мьянмы 2 тысячи мусульман митинговали против геноцида рохинджи →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья Трампу осталось недолго
новость Поведенческая реакция Совфеда
Андрей Климов. Фото: council.gov.ru
новость Письмо от лица Серебренникова
Ларс Айдингер в роли Николая II. Кадр фильма "Матильда"
статья 22 июня и 1 сентября
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Выйти против войны: ВИДЕО
Антивоенный пикет в Петербурге. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
новость Водородная бомба КНДР
На ядерном заводе в Ёнбёне. Фото: cisac.stanford.edu
новость ФБР в российских дипмиссиях
Сан-Франциско: осмотр чердака в генконсульстве. Кадр видео с ФБ-страницы МИД России
новость Арест публициста Зубкова
Николай Зубков. Источник: rulit.me
в блоге Путь к власти над миром
383
новость Пытки и дурка за граффити
Петер Яблонский в больнице. Кадр видео Динара Идрисова
статья Без страха и опричнины
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Киев: дело об "иконах революции"
Портрет Тараса Шевченко на стене магазина "Емпоріум". Фото: zeft.in.ua
новость В консульстве жгут документы
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
новость Охранник Кадырова в Европе
Абузайд Висмурадов (Патриот). Кадр из личного инстаграма
новость Латынина: мою машину сожгли
Салон машины Юлии Латыниной после пожара. Фото: novayagazeta.ru
новость Активиста выгнали из Крыма
Леонид Кузьмин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Лозунги на поезде
Лозунги на поезде Киев - Москва. Фото из ФБ Богдана Тыцкого
новость Российскую делегацию развернули
Александр Владимиров. Фото: kadet.ru
в блоге Новое - враг хорошего
383
статья Народ против Серебренникова