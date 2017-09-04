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новость В Грозном проходит многотысячный митинг против геноцида рохинджи

04.09.2017
Грозный: на митинге против геноцида рохинджи. Кадр "Дождя"
Грозный: на митинге против геноцида рохинджи. Кадр "Дождя"
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У мечети "Сердце Чечни" в центре Грозного проходит многотысячный митинг против геноцида мусульманского народа рохинджа в Мьянме. Об этом сообщает "Дождь".

В отличие от несогласованных воскресных акций в Москве и Махачкале, организованных активистами и собравших каждая примерно по 2 тысячи человек, грозненский митинг устроен администрацией Чечни. Сообщалось, что чиновники Рамзана Кадырова обязывают жителей столицы региона явиться на акцию, даже если те выехали из города в отпуск.

Как передает "Кавказский узел", в грозненских школах отменены занятия, а от педагогов потребовали привести на митинг как учащихся 9-11 классов, так и их родителей.

Студентов также сняли с занятий, а бюджетников освободили от работы, чтобы те явились на акцию.

Перед собравшимися выступил лично Кадыров. "Набравшие сегодня в рот воду лидеры мировых держав совсем недавно маршировали по улицам Парижа, - передает "Дождь" слова главы Чечни. - Это было после событий в редакции одного из журналов. Им кто-то из сильных мира сего приказал ехать в Париж, а они не посмели отказаться. Первые лица западных стран готовы защищать права даже одного человека нетрадиционной ориентации, но теряют дар речи, когда зачищаются целые народы".

Несколькими днями раньше Кадыров провел в своем Инстаграме прямую трансляцию, в ходе которой сделал заявление о ситуации в Мьянме. 14-минутное выступление главы Чечни в его аккаунте не сохранилось, однако было опубликовано 2 сентября на YouTube.

Кадыров сообщил, что ему поступают обращения о необходимости "ввести войска" в Мьянму. Он отметил, что не уполномочен принимать подобные решения, однако ожидает, что российские власти осудят геноцид рохинджи.

"Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, - я против позиции России, - заявил Кадыров. - У меня есть свое видение, своя позиция".

Между тем дагестанский муфтият выступил с осуждением акции в Махачкале, заверив, что "не имеет никакого отношения ко всем происходящим на данный момент в Дагестане несанкционированным митингам и противостояниям, идущим вразрез с официальной позицией российского государства". "Сегодня в Бирме почти такое же положение, как было в Чечне перед войной, - отметили клирики. - Радикалы хотят отделиться, убивают полицейских и военных, провоцируют на ответные действия местные органы власти".

Рохинджа (рохинья) - народ численностью около 2 миллионов человек, живущий в мьянмаском штате Ракхайн. Исповедуют ислам, образуя в преимущественно буддийской Мьянме религиозное меньшинство. От большинства населения страны - монголоидов - индоевропейцы рохинджа отличаются и антропологически.

С 1978 года в Бирме - Мьянме, которая долгие десятилетия управлялась военной хунтой, прошло несколько волн геноцида рохинджи, проводившегося как армией, так и гражданскими лицами. Однако и после начала демократизации страны в 2016-м кампании против этого меньшинства продолжились.

В марте нынешнего года в ООН был представлен проект резолюции о ситуации рохинджи. В документе сообщалось о массовых убийствах, пытках и изнасилованиях, и содержалось требование к властям Мьянмы предоставить гуманитарным организациям доступ в местности, населенные угнетаемым меньшинством. Однако Россия и Китай заблокировали принятие резолюции.

За последнюю неделю августа были убиты не меньше 400 рохинджей. Как минимум 40 тысяч человек за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, населенную мусульманами, а также на приграничные территории и на необитаемые острова Бенгальского залива.

При этом Бангладеш отказалась принимать беженцев и предложила Мьянме помощь в борьбе с повстанцами-рохинджи, которые объединились в вооруженные отряды в ответ на притеснения властей. Отказ в приеме беженцев в Бангладеш объяснили тем, что их приток грозит стране непосильной нагрузкой на экономику.

В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна возместит Бангладеш все расходы на прием рохинджей.

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04.09.2017
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Илья Мильштейн

Бирманский лес пошел

Илья Мильштейн, 04.09.2017

Теперь дошло и до Мьянмы, и это вовсе не предел. Это, пожалуй, вступление, поскольку Рамзан Кадыров только начинает осваивать правозащитную тематику, а горя в мире много, даже больше чем мусульман, и защищать их на улицах Москвы, собирая все большие толпы, - методика эффективная. И не разгонишь, и не возразишь.
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