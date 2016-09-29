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Также: Общество, Акции протеста, Секс, Ксенофобия, Россия, Политика | Персоны: Николай Алексеев

новость Власти восьми городов центральной России отказались согласовывать ЛГБТ-акции

29.09.2016
Николай Алексеев. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
Николай Алексеев. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
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ЛГБТ-активисты получили отказы от администраций восьми городов ЦФО в согласовании акций в поддержку гендерных меньшинств в России. Об этом сообщает Интерфакс.

ЛГБТ-активисты подали заявки на проведение в конце сентября и начале октября митингов, шествий и пикетов в Белгороде, Владимире, Орле, Курске, Рязани, Туле, Калуге и Иваново. Во всех городах чиновники при отказе сослались на закон о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.

"Цель запланированных мероприятий нарушает запреты, предусмотренные законами РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", - говорится в ответе администрации Белгорода.

В Курске после появившейся в СМИ информации о возможном проведении в городе гей-парада в интернете появилась петиция с требованием запретить шествие и "впредь не позволять подобным мероприятиям доходить даже до стадии планирования", а также "остановить публичное распространение информации о проведении фестиваля в СМИ и соцсетях".

В Иваново сначала власти согласовали шествие и митинг, однако вскоре отозвали документ. "Произошла накладка. Уведомление отозвано. Дело в том, что тот руководитель, который направлял ответ предыдущий, не был уполномочен отвечать на такого рода письмо, но так сложилось. Произошла техническая ошибка, будет служебное расследование проводиться", - заявила начальник управления общественных связей и информации администрации города Светлана Корнилова.

Организатор ЛГБТ-акций Николай Алексеев заявил, что намерен обжаловать решения администраций в судах, а "при необходимости довести дело до ЕСПЧ".

В феврале Европейский суд по правам человека принял к производству два дела, касающихся запретов более сотни публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества в период с 2009 по 2015 годы в нескольких городах России, включая акции шести Московских гей-прайдов 2009-2014 годов. Дела "Алексеев против России" и "Алексеев и другие против России" включают шесть заявителей, среди которых основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев и его мать Ирина Алексеева, а также ЛГБТ-активисты Кирилл Непомнящий, Софья Михайлова, Ярослав Евтушенко и Мария Румянцева.

Коммуницированные жалобы касаются запретов публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества, включая шествий гей-прайдов, в Москве, Костроме, Архангельске, Химках, Сочи, Тамбове и Рязани. В каждом случае заявители утверждают, что российские власти нарушили в их отношении три статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод - статью 11 (право на свободу собраний), статью 13 (право на эффективное средство судебной защиты) и статью 14 (запрет дискриминации).

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29.09.2016
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Парад мракобесов

Виталий Портников, 22.05.2015

Авторитарные режимы, которые переходят к следующей фазе контроля над согражданами, всегда начинают с сексуальных меньшинств, с мифологизации их воздействия на неокрепшие умы и "защиты морали", - просто потому, что начинать с наиболее уязвимых и слабых групп населения проще и безопаснее.


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