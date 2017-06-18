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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Полиция: В Киеве во время Марша равенства задержаны семь противников акции

18.06.2017
Участники Марша равенства в Киеве. Фото: Грани.Ру
Участники Марша равенства в Киеве. Фото: Грани.Ру
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Во время Марша равенства, организованного ЛГБТ-сообществом в Киеве, задержаны семь противников акции. Об этом сообщает "112 - Україна" со ссылкой на начальника столичной патрульной полиции Юрия Зозулю.

На сайте ведомства, однако, говорится лишь о шести задержанных. Как утверждается, они пытались прорвать полицейское оцепление, чтобы помешать акции.

Между тем представитель "Правого сектора" заявил "112 - Україні", что задержаны 10 человек, в том числе депутат Киевского горсовета от "Свободы" Владимир Назаренко.

Пострадавших во время акции, по данным Зозули, не было. На самом марше задержаний не производилось.

В акции, передает полиция, приняли участие 2,5 тысячи человек. При этом охранять мероприятие направили 5 тысяч полицейских.

Перед началом марша правоохранители изъяли у нескольких человек, пытавшихся пройти на акцию, балаклавы и газовые баллончики. У одного из входов - рядом с метро "Университет" - у молодых людей отобрали зеленку и яйца.

Между тем у парка имени Шевченко, рядом со зданием университета, мимо которого должно было следовать шествие, около 100 противников акции устроили живую цепь на пешеходном переходе, расхаживая по нему туда и обратно, чтобы заблокировать колонну демонстрантов. Конная полиция взяла противников акции в кольцо; пытаясь прорвать его, собравшиеся взорвали петарду.

Несколько человек в парке сожгли радужный флаг. Полицейские на месте провели с ними профилактическую беседу.

Чтобы избежать столкновений, организаторы резко изменили маршрут - вместо Владимирской улицы колонна направилась по бульвару Шевченко, минуя таким образом университет.

У метро "Площадь Льва Толстого" шествие завершилось. Демонстранты разъехались.

На предыдущем киевском Марше равенства в июне прошлого года были задержаны 57 человек; на 10 составили административные протоколы. Все задержанные были противниками акции.

Нападения на демонстрантов в тот раз также удалось предотвратить. Однако позже в тот же день сообщалось, что люди, похожие на футбольных ультрас, разыскивают участников акции после ее окончания в разных районах города. У метро "Выставочный центр" на юге украинской столицы 10 неизвестных избили двух участников марша; один пострадавший попал в больницу с травмами средней тяжести.

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