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В Москве у памятника Грибоедову возле станции метро "Чистые пруды" прошли задержания на народном сходе, сообщает в твиттере задержанный активист Владимир Залищак. Вместе с ним в автозаке находятся 15 человек, всего задержано около 50 человек.

По словам очевидцев, полиция врывалась в толпу и грубо задерживала людей непосредственно по указанию заместителя начальника отдела по обеспечению проведения массовых мероприятий УВД Центрального административного округа Александра Махонина. Среди задержанных - Марк Гальперин, Александр Макаров, Юрий Горский, Роман Ковалев. Также полиция задержала нескольких провокаторов из прокремлевских организаций.

Одной из задержанных, москвичке Людмиле Никитиной, в автозаке стало плохо. Ей вызвали "скорую".

У памятника Грибоедову собралось около 50 человек. Главные темы схода - требование согласования "Антикризисного митинга №1" и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.

3 декабря в Москве на народном сходе у главного входа на ВДНХ были задержаны трое активистов, в том числе Горского. В сходе участвовали около 100 человек. Он проводился без атрибутики, плакатов и звукоусилительной аппаратуры. По мнению организаторов, поэтому сход не является публичной акцией, требующей согласования столичных властей.

Сход проводится на месте не согласованного властями "Антикризисного митинга №1". "Суть вопроса: митинг 3 декабря власти завернули под надуманным предлогом. Чиновники нарушили свой же закон ФЗ №54 о массовых мероприятиях, не предложили альтернативную площадку и вообще не стали общаться с нами в кабинете - выдали отказ в коридоре. Мы подали еще три заявки на 10 число и их тоже завернули. Это правовой беспредел!" - отмечал один из организаторов схода Иван Белецкий.

В результате организаторы решили провести сход. Они протестуют против отказа в согласовании намеченной акции.