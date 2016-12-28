О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.257745.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.257745.html
Также: Право, Регионы, Акции протеста, Общество, Россия, Политика

новость Встречный удар

Мосгордума приравняла к митингам встречи депутатов с избирателями
28.12.2016
Мосгордума. Фото Граней.Ру
Мосгордума. Фото Граней.Ру
Реклама

Мосгордума приняла законопроект, согласно которому столичные депутаты должны проводить встречи с избирателямипо установленным для публичных мероприятий правилам, сообщает Би-Би-Си. Против голосовали только три депутата от фракции КПРФ.

Перед заседанием депутаты от КПРФ Николай Зубрилин и Елена Шувалова провели перед зданием Мосгордумы пикет против законопроекта. В нем участвовали около 15 человек. "Запрет на встречи с депутатами нарушает конституционные основы представительной власти!" - было написано на плакатах.

"В Москве ситуация накаляется, жители недовольны тем, что происходит, - сказала Шувалова. - Плюс на носу муниципальные выборы. Большим количеством людей легче управлять, можно их обмануть, по телевизору про кандидата от власти передачу хорошую показать, выборы сфальсифицировать. А когда избирают муниципального депутата, представителей нескольких улиц, управлять сложнее".

Коммунисты считают, что в "Единой Россий" боятся протестов в столице. "Наверное, никого кроме себя не хотят видеть в парламенте. Единоросам уютно сидеть в депутатских креслах, они сами работать не хотят и нам мешают, - отметил Зубрилин. - Это святая обязанность - встречаться с жителями и рассказывать, что происходит в Мосгордуме", - подчеркнул Зубрилин.

Согласно закону "О статусе депутата Мосгордумы", парламентарий обязан информировать избирателей о своей деятельности "во время встреч с ними, а также через средства массовой информации". Как напомнил Зубрилин, согласно тому же закону, префект соответствующего административного округа столицы обязан создавать условия, необходимые для работы депутата и его помощников с избирателями, а также оповещать жителей о месте и времени встречи депутата с избирателями. "Префекты в крайнем случае присылают на встречу наряд полиции, а информирование не проводят", - пожаловался депутат.

Зубрилин заявил, что Депутаты найдут способы и дальше встречаться с избирателями, заявил Зубрилин. По его словам, положения закона это позволяют. На какие именно статьи будут опираться депутаты, коммунист рассказывать не стал, чтобы не давать единоросам возможности внести новые поправки.

22 декабря этот законопроект внесли в Мосгордуму. Поправки в городские законы о статусе депутата и об организации местного самоуправления в Москве разработала комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению под руководством единороски Татьяны Портновой.

В соответствии с действующим законодательством, организаторы встреч с депутатами не должны предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, "что в целях обеспечения безопасности участников встречи, других жителей столицы, а также бесперебойного движения транспорта и функционирования городских служб" необходимо ввести уведомительный порядок проведения таких акций. Исключение будет сделано только для собраний, проводимых в помещениях.

Глава московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что этот законопроект нарушает Конституцию. "Кроме того, это пример для подражания остальным регионам. Не исключено, что такой законопроект будет внесен и в Госдуму. По примеру Москвы ведь распространили платные парковки на всю Россию, - отметил коммунист. - Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов". В случае принятия законопроекта коммунисты будут обжаловать документ в Конституционном суде, подчеркнул Рашкин.

В законе о статусе депутата говорится, что народные избранники могут проводить встречи в любое время и в любом месте. Встреча с депутатами, наряду со сходами и одиночными пикетами, остались теми немногими публичными акациями, которые не требуют уведомления властями. Эту форму депутаты иногда используют при отказе властей согласовать митинг или шествие. Однако объявление о встрече с депутатами не всегда спасает участников акции от задержаний и нападений полицейских.

Оставить комментарий Обсудить
28.12.2016

новость Новости по теме
22.12.2016 В Мосгордуму внесен законопроект о согласовании встреч депутатов с избирателями →
01.09.2016 В Москве полиция задержала зампреда ПАРНАСа Илью Яшина →
12.08.2016 У офиса "Единой России" в Москве задержаны кандидаты в депутаты Госдумы →
26.05.2016 В Вологде задержали лидера местного отделения Партии прогресса →
21.04.2016 В Москве на сход в защиту здания Таганской АТС собрались сотни людей →
06.02.2016 В Теплом Стане задержали участников акции протеста против точечной застройки →
06.02.2016 На сходе в Раменках против строительства дороги задержаны восемь человек →
03.02.2016 В Москве избили протестующих против строительства дороги →
16.10.2015 В Буйнакске полиция разогнала встречу депутатов с горожанами →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Небо. Самолет. Божена
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Крушение Ту-154: подробности
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
новость Чиновники признали "допинг-сговор"
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
новость РПЦ против уничтожения Библии
Библия. Фото: Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
статья Путь погибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Ордера для россиян
Логотип Интерпола
новость Перемирие в Сирии
Взрыв термобарической бомбы в Алеппо. Фото: Mustafa Sultan/Anadolu Agency
новость За Кобзона светит зона
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
новость Санкции в ответ на атаки хакеров
Барак Обама. Кадр выступления в Конгрессе
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Пиратов накажут штрафами
Министерство культуры РФ. Фото Граней.Ру
новость Москва признала майдан переворотом
Майдан. Фото Дмитрия Борко
новость Донбасс: боевиков ждет блокада
Пресс-конференция, посвященная блокаде ДНР и ЛНР. Фото: liga.net
новость В Казахстане посадили за Путина
Санат Досов. Фото с личной ФБ-страницы
новость Проблемы с мостом в Крым
Кадр видеопрезентации проекта Керченского моста
новость Родители добились отмены "Истоков"
Учебные пособия по курсу "Истоки". Фото: istoky-co.ru
в блоге Народ и права человека
383
новость Заседание по Мединскому не состоялось
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Полеты SSJ-100 приостановлены
Sukhoi Superjet-100. Фото: russianplanes.net
новость Минкульт против Центра Рерихов
Музей имени Николая Рериха. Фото с сайта 2rf.ru