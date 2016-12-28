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Мосгордума приняла законопроект, согласно которому столичные депутаты должны проводить встречи с избирателямипо установленным для публичных мероприятий правилам, сообщает Би-Би-Си. Против голосовали только три депутата от фракции КПРФ.

Перед заседанием депутаты от КПРФ Николай Зубрилин и Елена Шувалова провели перед зданием Мосгордумы пикет против законопроекта. В нем участвовали около 15 человек. "Запрет на встречи с депутатами нарушает конституционные основы представительной власти!" - было написано на плакатах.

"В Москве ситуация накаляется, жители недовольны тем, что происходит, - сказала Шувалова. - Плюс на носу муниципальные выборы. Большим количеством людей легче управлять, можно их обмануть, по телевизору про кандидата от власти передачу хорошую показать, выборы сфальсифицировать. А когда избирают муниципального депутата, представителей нескольких улиц, управлять сложнее".

Коммунисты считают, что в "Единой Россий" боятся протестов в столице. "Наверное, никого кроме себя не хотят видеть в парламенте. Единоросам уютно сидеть в депутатских креслах, они сами работать не хотят и нам мешают, - отметил Зубрилин. - Это святая обязанность - встречаться с жителями и рассказывать, что происходит в Мосгордуме", - подчеркнул Зубрилин.

Согласно закону "О статусе депутата Мосгордумы", парламентарий обязан информировать избирателей о своей деятельности "во время встреч с ними, а также через средства массовой информации". Как напомнил Зубрилин, согласно тому же закону, префект соответствующего административного округа столицы обязан создавать условия, необходимые для работы депутата и его помощников с избирателями, а также оповещать жителей о месте и времени встречи депутата с избирателями. "Префекты в крайнем случае присылают на встречу наряд полиции, а информирование не проводят", - пожаловался депутат.

Зубрилин заявил, что Депутаты найдут способы и дальше встречаться с избирателями, заявил Зубрилин. По его словам, положения закона это позволяют. На какие именно статьи будут опираться депутаты, коммунист рассказывать не стал, чтобы не давать единоросам возможности внести новые поправки.

22 декабря этот законопроект внесли в Мосгордуму. Поправки в городские законы о статусе депутата и об организации местного самоуправления в Москве разработала комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению под руководством единороски Татьяны Портновой.

В соответствии с действующим законодательством, организаторы встреч с депутатами не должны предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, "что в целях обеспечения безопасности участников встречи, других жителей столицы, а также бесперебойного движения транспорта и функционирования городских служб" необходимо ввести уведомительный порядок проведения таких акций. Исключение будет сделано только для собраний, проводимых в помещениях.

Глава московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что этот законопроект нарушает Конституцию. "Кроме того, это пример для подражания остальным регионам. Не исключено, что такой законопроект будет внесен и в Госдуму. По примеру Москвы ведь распространили платные парковки на всю Россию, - отметил коммунист. - Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов". В случае принятия законопроекта коммунисты будут обжаловать документ в Конституционном суде, подчеркнул Рашкин.

В законе о статусе депутата говорится, что народные избранники могут проводить встречи в любое время и в любом месте. Встреча с депутатами, наряду со сходами и одиночными пикетами, остались теми немногими публичными акациями, которые не требуют уведомления властями. Эту форму депутаты иногда используют при отказе властей согласовать митинг или шествие. Однако объявление о встрече с депутатами не всегда спасает участников акции от задержаний и нападений полицейских.