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В Москве на народном сходе у главного входа на ВДНХ задержаны трое активистов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из организаторов схода Ивана Белецкого.

Сначала полицейские задержали активиста Александра Ведешкина. В ответ на это один из руководителей оргкомитета "Новой оппозиции" Юрий Горский выкрикнул "Путин - вор!, после чего задержали и его. Имя третьего задержанного неизвестно.

Как сообщает с мета событий Денис Стяжкин, одного из задержанных полицейские избили. У входа на ВДНХ находится пять автозаков.

В сходе участвуют около 100 человек. Он проводился без атрибутики, плакатов и звукоусилительной аппаратуры. По мнению организаторов, поэтому сход не является публичной акцией, требующей согласования столичных властей.

Сход проводится на месте не согласованного властями "Антикризисного митинга". "Суть вопроса: митинг 3 декабря власти завернули под надуманным предлогом. Чиновники нарушили свой же закон ФЗ №54 о массовых мероприятиях, не предложили альтернативную площадку и вообще не стали общаться с нами в кабинете - выдали отказ в коридоре. Мы подали еще три заявки на 10 число и их тоже завернули. Это правовой беспредел!" - писал Белецкий.

В результате организаторы решили провести сход. Они протестуют против отказа в согласовании намеченной акции.