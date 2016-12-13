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Также: Акции протеста, Право, Общество, Регионы, Россия, Политика

новость Задержанных за чтение Конституции в Москве выпустили из ОВД

13.12.2016
Задержанные за чтение Конституции в ОВД Пресненский. Фото: @dvizhenie14
Задержанные за чтение Конституции в ОВД Пресненский. Фото: @dvizhenie14
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Всех задержанных за чтение вслух Конституции у Белого дома в Москве отпустили из ​ОВД "Пресненский". Как сообщает "ОВД-Инфо", на них были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

При этом сотрудники полиции отказались выдавать копии протоколов, предложив вернуться за документами "на следующий день".

В ОВД задержанные провели значительно больше трех часов. При этом сотрудники полиции отказались передавать им еду и воду, которую привезли в ОВД друзья задержанных.

Всего на акции было задержано 15 человек. Девять из них покинули ОВД около половины второго ночи. Еще шесть человек, Ирина Яценко, Злата Семенова, Александр Трофимов, Андрей Королевский, Сергей Ожич и Константин Цэльмс, отказывались уходить из ОВД без копий протоколов.

Активистов задержали накануне вечером на Горбатом мосту у здания правительства. Предполагалось, что на акции, приуроченной ко Дню российской Конституции, ее участники будут читать вслух текст документа. У активистов забрали паспорта под предлогом необходимости установления личности.

Задержания прошли и в Петербурге. На народном сходе на Сенатской площади у здания Конституционного суда были задержаны шестеро, их доставили в отделения полиции.

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13.12.2016

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