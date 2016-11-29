О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.257059.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.257059.html
Также: Акции протеста, Россия, Политика | Персоны: Лев Пономарев

новость В мэрию Москвы подано уведомление о проведении митинга в парке Торфянка

29.11.2016
Противостояние в парке Торфянка. Фото: Грани.Ру
Противостояние в парке Торфянка. Фото: Грани.Ру
Реклама

Организаторы подали в мэрию Москвы о проведении 11 декабря митинга в парке Торфянка. Об этом говорится в манифесте "Защитим наши права", поступившем в редакцию "Граней".

"11 декабря мы предлагаем собраться в парке "Торфянка", который уже стал символом гражданского сопротивления. Впервые совместно выйдут многие защитники парков, вырубленных и вырубаемых в Москве. Выйдут дальнобойщики, которых грабит и будет продолжать грабить система "Платон". Выйдут обездоленные многодетные матери, выйдут представители сотен семей, незаконно выселяемых из общежитий, и многие другие", - говорится в документе. - 11 декабря в парк "Торфянка" выйдут все, кто понимает, кто хочет напомнить другим простую истину: "Права не дают, права берут!".

Выбор даты проведения акции организаторы объясняют тем, что она находится между Международный днем прав человека, который отмечается 10 декабря, и Днем Конституции России - 12 декабря.

Манифест уже подписали представители движения "За права человека" Льва Пономарева, "Межрегионального профсоюза водителей профессионалов", "Объединения перевозчиков России", межрегионального профсоюза "Учитель", движений "Очередники Москвы", "За жилье", "За парк Торфянка", а также ряда московских инициативных групп, выступающих против застройки парков, скверов и спортивных площадок.

С июня 2015 года местные жители проводят акции протеста против строительства в парке Торфянка храма РПЦ. Решение о постройке было принято незаконно. Осенью 2015 года градостроительно-земельная комиссия Москвы признала это и решение отменила, потребовав демонтировать стройплощадку в парке. Однако этого до сих пор сделано не было.

При этом на защитников парка неоднократно нападали православные боевики. В ночь на 13 февраля боевики "Сорока сороков" попытались начать самовольную постройку церкви, однако полиция попытку пресекла.

В ночь на 3 марта лагерь активистов, ведущих круглосуточное дежурство в парке, был снесен под прикрытием полиции.

Защитников парка неоднократно задерживали полицейские. В воскресенье на акции в Торфянке были задержаны Михаил Барботкин и Вадим Ожогин. Их обвиняют в мелком хулиганстве, а на Ожогина был также составлен протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Им обоим грозит наказание вплоть до 15 суток ареста. Двое суток задержанные провели в полиции. Во вторник Барботкина и Ожогинаиз из Бабушкинского районного суда. Рассмотрение их дел было перенесено на среду, поскольку у них не было защитников.

Оставить комментарий Обсудить
29.11.2016
статья Статьи по теме

За землю, за волю

Дмитрий Борко, 07.07.2016

Поставить канатную переправу через Москва-реку на древние плывущие опоры, слить фекалии в водозаборную зону, потравить ондатр в озере - что еще смогут придумать хозяева города? Московские активисты из разных районов - защитники Дубков, Торфянки, Кускова, Мневниковской поймы - провели общий митинг против варварской вырубки и застройки. ВИДЕО.
Митинг москвичей против уплотнительной застройки. Фото Дмитрия Борко

Отличники против застроечников

Дмитрий Борко, 30.03.2016

Кризис подстегнул варварскую точечную застройку в Москве. Власти незаконно выдают разрешения, ночью ставят заборы, вырубают деревья. По всему городу возникают "горячие точки". Жители пытаются сопротивляться - пишут жалобы, митингуют, останавливают технику. Смогут ли участники районных протестов скоординировать свои действия?

новость Новости по теме
14.11.2016 У защитников московского парка Торфянка прошли обыски →
13.11.2016 Участники химкинской акции против "Платона" оштрафованы →
11.11.2016 Власти Москвы не согласовали митинг либеральной оппозиции против бомбардировок Алеппо →
29.08.2016 В Москве задержаны 12 противников строительства в парке Торфянка →
19.08.2016 Мэрия Москвы согласовала акции "защитников Белого дома" →
16.08.2016 Мэрия Москвы запретила акции к годовщине революции 1991 года →
02.08.2016 Организаторы митинга против "пакета Яровой" согласились провести его в Сокольниках →
13.06.2016 В Москве прошла прогулка либералов к Большому Москворецкому мосту →
16.05.2016 РПЦ обвинила защитников Торфянки в нападении на священника →
10.05.2016 В Москве сторонники строительства храма напали на защитников парка →
10.04.2016 В парке Торфянка православный боевик напал на экозащитника Кузнецова →
03.03.2016 Лагерь защитников парка Торфянка снесен под прикрытием полиции →
13.02.2016 В парке Торфянка пресечена попытка начать самовольное строительство храма →
09.10.2015 Столичные власти отменили строительство церкви в парке Торфянка →
14.08.2015 ОМОН разогнал лагерь защитников парка Торфянка →
05.08.2015 Защитники Торфянки оштрафованы за прогулку по Красной площади →
Фото и Видео
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Франция требует созвать Совбез ООН
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
новость Хирург показал новый герб России
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
в блоге Кураев о чудесах
383
статья Мединский и геенна
Илья Мильштейн
статья Трусики и идеалы
статья Свидетельства пыток: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
новость Разведка ФРГ о российских хакерах
Бруно Каль. Фото: neweurope.eu
новость Кадыров извинился
Рамзан Кадыров и Мухаммад ибн Салман ас-Сауд. Фото: chechnya.gov.ru
новость Россию ждут новые санкции
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
новость Шествие в годовщину Башкурдистана
Шествие "Башҡорт юлы". Фото: kyk-byre.ru
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Умер Леонид Баткин
Леонид Баткин. Фото: svoboda.org
новость Стенину ужесточили приговор
Игорь Стенин у входа в ИК-10 в Астрахани, 09.09.2016. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Закон божий вернут в школы
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru
в блоге Преданность вождю
383
новость ФАС пригрозила менеджерам Google
Игорь Артемьев. Фото: fas.gov.ru
новость Канада ответила на аннексию Крыма
Флаг Канады. Кадр "Вестей"
новость Януковичу предъявили обвинение
Допрос Виктора Януковича. Кадр трансляции
новость Дело Минкульта: новые признания
Григорий Пирумов. Фото: onlinetambov.ru
новость FT: Россия помогает венгерским неонацистам
Боевики с флагом MNA. Фото: vilaglato.info