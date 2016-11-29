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Организаторы подали в мэрию Москвы о проведении 11 декабря митинга в парке Торфянка. Об этом говорится в манифесте "Защитим наши права", поступившем в редакцию "Граней".

"11 декабря мы предлагаем собраться в парке "Торфянка", который уже стал символом гражданского сопротивления. Впервые совместно выйдут многие защитники парков, вырубленных и вырубаемых в Москве. Выйдут дальнобойщики, которых грабит и будет продолжать грабить система "Платон". Выйдут обездоленные многодетные матери, выйдут представители сотен семей, незаконно выселяемых из общежитий, и многие другие", - говорится в документе. - 11 декабря в парк "Торфянка" выйдут все, кто понимает, кто хочет напомнить другим простую истину: "Права не дают, права берут!".

Выбор даты проведения акции организаторы объясняют тем, что она находится между Международный днем прав человека, который отмечается 10 декабря, и Днем Конституции России - 12 декабря.

Манифест уже подписали представители движения "За права человека" Льва Пономарева, "Межрегионального профсоюза водителей профессионалов", "Объединения перевозчиков России", межрегионального профсоюза "Учитель", движений "Очередники Москвы", "За жилье", "За парк Торфянка", а также ряда московских инициативных групп, выступающих против застройки парков, скверов и спортивных площадок.

С июня 2015 года местные жители проводят акции протеста против строительства в парке Торфянка храма РПЦ. Решение о постройке было принято незаконно. Осенью 2015 года градостроительно-земельная комиссия Москвы признала это и решение отменила, потребовав демонтировать стройплощадку в парке. Однако этого до сих пор сделано не было.

При этом на защитников парка неоднократно нападали православные боевики. В ночь на 13 февраля боевики "Сорока сороков" попытались начать самовольную постройку церкви, однако полиция попытку пресекла.

В ночь на 3 марта лагерь активистов, ведущих круглосуточное дежурство в парке, был снесен под прикрытием полиции.

Защитников парка неоднократно задерживали полицейские. В воскресенье на акции в Торфянке были задержаны Михаил Барботкин и Вадим Ожогин. Их обвиняют в мелком хулиганстве, а на Ожогина был также составлен протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Им обоим грозит наказание вплоть до 15 суток ареста. Двое суток задержанные провели в полиции. Во вторник Барботкина и Ожогинаиз из Бабушкинского районного суда. Рассмотрение их дел было перенесено на среду, поскольку у них не было защитников.