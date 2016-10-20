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Также: Акции протеста, Европа, Президент, Украина, Ближний Восток, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

статья Пикетное соглашение

20.10.2016

Берлинские переговоры европейских лидеров с Путиным сопровождались протестами сирийцев. В Париже, куда Путин так и не доехал, украинские и сирийские активисты провели совместный пикет около МИДа.

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20.10.2016
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Франсуаза Том

Путинизация Европы

Франсуаза Том, 17.06.2016

Путинская пропаганда экспортирует в Европу страх и ненависть, оголтелый антиамериканизм, насаждает "конформистский нонконформизм" лимоновского толка, посягает на основы западной цивилизации. Выступление историка Франсуазы Том на конференции "Украина - Россия: освободиться от мифов".
Сесиль Вессье. Фото: france24.com

Франция и мифы об Украине

Сесиль Вессье, 06.06.2016

"Фашистская Украина", "украинцы и русские - один народ", "Крым всегда был российским". Почему эти мифы оказались живучими во Франции? Что могут и должны сделать честные историки? Выступление известного исследователя Сесиль Вессье на конференции "Украина - Россия: освободиться от мифов".

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