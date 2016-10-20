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Берлинские переговоры европейских лидеров с Путиным сопровождались протестами сирийцев. В Париже, куда Путин так и не доехал, украинские и сирийские активисты провели совместный пикет около МИДа.
Путинская пропаганда экспортирует в Европу страх и ненависть, оголтелый антиамериканизм, насаждает "конформистский нонконформизм" лимоновского толка, посягает на основы западной цивилизации. Выступление историка Франсуазы Том на конференции "Украина - Россия: освободиться от мифов".
"Фашистская Украина", "украинцы и русские - один народ", "Крым всегда был российским". Почему эти мифы оказались живучими во Франции? Что могут и должны сделать честные историки? Выступление известного исследователя Сесиль Вессье на конференции "Украина - Россия: освободиться от мифов".