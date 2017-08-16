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новость На Таймыре просят Путина посодействовать восстановлению автономии региона

16.08.2017
Дудинка. Фото Антона Кротова/turbina.ru
Дудинка. Фото Антона Кротова/turbina.ru
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Инициативная группа жителей Таймыра обратилась с открытым письмом к Владимиру Путину, правительству, Федеральному собранию и губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому. Об этом сообщает "Радио Свобода". Активисты просят инициировать принятие конституционного закона, допускающего выделение территорий из существующих регионов в самостоятельные субъекты федерации.

С весны нынешнего года инициативная группа трижды подавала в избирком Таймырского Долгано-Ненецкого района документы о проведении референдума по вопросу восстановления ликвидированного в 2007-м Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Как отмечают активисты, после упразднения автономии жизнь на Таймыре стала невыносимой - ухудшилось качество государственных услуг, состояние дорог и транспорта, а также состояние медицины и образования.

Первое обращение отклонили по формальным основаниям: в документах не было подписи одного из членов инициативной группы. Второй раз бумаги дошли до райсовета, но депутаты заявили, что вопрос референдума должен решаться не на местном, а на краевом или даже федеральном уровне.

Кроме того, активистам указывалось на то, что закон, допускающий выделение территорий в особые субъекты федерации, отсутствует. Это и стало причиной нынешнего обращения инициативной группы. Член группы Стелла Кох подчеркнула в беседе с радиостанцией, что в действиях ее и ее коллег нет никакого политического подтекста - таймырцы настаивают лишь на соблюдении своих конституционных прав.

Рассмотрение райсовета третьей заявки о референдуме назначено на 23-24 августа. Кох выразила уверенность, что решение и в этот раз будет отказным. Она заметила, что депутаты в резкой форме требовали от активистов отозвать документы.

Между тем инициативная группа, чтобы доказать необходимость референдума, провела опрос местных жителей, задав им тот же вопрос, который предполагается вынести на голосование: "Согласны ли вы, что Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район должен быть реорганизован в Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ с возвратом всех видов федеральных государственных услуг, которые население получало на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа до вхождения в состав объединенного Красноярского края?". 1197 из 1200 респондентов ответили утвердительно.

Активисты пригласили депутатов и чиновников присутствовать при опросе в качестве наблюдателей, однако те приглашение проигнорировали.

Автономия Таймыра была упразднена по итогам референдума, прошедшего 17 апреля 2005 года. Как утверждалось, объединение с Красноярским краем поддержали около 70 процентов проголосовавших.

Правовым основанием для проведения референдума стал конституционный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", принятый в декабре 2001-го. Ликвидация автономии Таймыра стала лишь одним из случаев укрупнения регионов, проводившегося в 2000-х годах по инициативе Путина.

Всего в разное время было упразднено шесть автономных округов. Эвенкия, как и Таймыр, вошла в состав Красноярского края, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ - в состав Иркутской области. Коми-Пермяцкий автономный округ был объединен с Пермской областью в Пермский край, Агинский Бурятский автономный округ - с Читинской областью в Забайкальский край, Корякский автономный округ - с Камчатской областью в Камчатский край.

В конце июля активисты Эвенкии подали в Конституционный суд жалобу на закон 2001 года.

29 декабря 2015 года 63-летний на тот момент житель таймырской столицы Дудинка Николай Каржовых, инвалид III группы, поджег здание городской и районной администраций. Погибли четверо чиновников; пять человек получили травмы при эвакуации. Материальный ущерб зданию был оценен более чем в 60 миллионов рублей.

Причиной поджога стали жилищные проблемы. С 1983 года Каржовых с семьей жил в отгороженной части коридора на шестом этаже жилой девятиэтажки. Около 2005-го "квартиру" признали нежилым помещением. Каржовых обратился в мэрию с просьбой выделить ему и его дочери, имеющей двух детей, две однокомнатные квартиры. Вместо этого мэрия дважды предлагала им двухкомнатную квартиру, причем оба раза варианты оказывались неприемлемыми. В итоге мэрия в суде добилась сноса перегородок, отделяющих "квартиру" Каржовых от коридора.

4 февраля нынешнего года Красноярский крайсуд отправил Каржовых на принудлечение в спецпсихбольницу по делу о поджоге, убийствах и покушении на убийства. Подсудимый признал вину в поджоге, однако заявил, что убивать кого бы то ни было не намеревался.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.08.2017
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