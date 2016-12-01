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Под Магаданом неизвестные осквернили монумент Эрнста Неизвестного "Маска скорби", посвященный жертвам политических репрессий. Как передает РИА "Новости", ссылаясь на представителя УМВД по Магаданской области, вандалы написали по периметру монумента красной краской "Сталин жив" и нарисовали пятиконечную звезду.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник агентства.

По словам мэра Магадана Юрия Гришана, оскверненный монумент "будет незамедлительно приведен в порядок". "Считаю такой факт оскорблением системы наших взглядов", - приводит слова Гришана региональный информационный портал Колыма.Ру. "Печально, что есть люди, которые бросают подобными выходками вызов обществу и приветствуют действия, которые будут осуждены человечеством", - добавил мэр, пообещав, что вандалов обязательно найдут.

Памятник жертвам политических репрессий 1930-50-х годов "Маска скорби" открыли 12 июня 1996 года на сопке Крутая. У подножия сопки прежде находилась "транзитка" - лагерь, из которого этапы заключенных отправляли на Колыму.

Авторы монумента - скульптор Эрнест Неизвестный и магаданский архитектор Камиль Казаев. Центральная скульптура мемориала представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок. Правый глаз изображен в форме окна с решеткой.

На обратной стороне - бронзовая скульптура плачущей женщины под неканоническим распятием. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры.