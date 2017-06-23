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Американскую съемку бомбежки талибов в Афганистане, которую президент Владимир Путин показал в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну, главе государства предоставили в одном из управлений Генштаба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны.

По словам источников, информацию для интервью с Путиным сотрудники администрации президента запросили у главы департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства Игоря Конашенкова. Тот, в свою очередь, поручил это начальнику главного оперативного управления Генштаба Сергею Рудскому.

Как утверждают собеседники агентства, изначально вся информация о боевых действиях - фотографии, видеозаписи, отчеты - посылается в одно из управлений Генштаба, откуда уже поступает в информационный департамент. Там ее озвучивает Конашенков или высокопоставленные лица ведомства, затем после согласований и утверждений информацию публикуют.

По словам источников, Конашенков поручил собрать информацию о действиях России в Сирии для фильма Стоуна одному из своих заместителей. Известно о двух заместителях Конашенкова: Викторе Познихире и Игоре Дылевском.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, запрашивала ли пресс-служба Кремля у Минобороны материалы о участии России в сирийском конфликте, ответил, что "в этом нет необходимости". Он отказался уточнять, кто в таком случае мог направить такой запрос.

В среду Песков заявил, что видеозапись - это "материалы Минобороны, часть их доклада президенту", поэтому сомнения в подлинности "неверны и неуместны".

Во вторник стало известно, что Путин в четырехсерийном фильме-интервью продемонстрировал Стоуну под видом съемки российских ударов по "Исламскому государству" в Сирии продемонстрировал кадры атаки американского вертолета Apache на талибов в 2013 году в Афганистане, заявив, что "это работа нашей авиации".