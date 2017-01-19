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новость В России построят эксклюзивную больницу для Путина и его окружения

19.01.2017
Центральная клиническая больница. Фото: cchp.ru
Центральная клиническая больница. Фото: cchp.ru
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В Москве для высокопоставленных российских чиновников построят отдельный трехэтажный корпус при Центральной клинической больнице Управления делами президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на технические документы и анонимные источники.

"Эксклюзивная клиника" будет предназначена для президента Владимира Путина и его окружения, рассказали агентству два неназванных собеседника. Reuters при этом отмечает, что нет никаких доказательств, что Путин и его приближенные чем-либо больны.

Клиника будет обслуживать до 10 пациентов. В корпусе будет несколько палат площадью до 200 квадратных метров, комнаты для совещаний и встреч, а также бассейн. Строительство корпуса, которое должно завершиться в 2020 году, оценивают в 2,9 миллиарда рублей. Стоимость медицинского оборудования в эту сумму не входит.

В Управлении делами президента официально сообщили, что клинику строят для сотен государственных чиновников, а не только для президента и премьер-министра.

Как сообщили Reuters два московских врача, из-за западных санкций представители российской элиты не могут обращаться за медицинской помощью в иностранные клиники. Однако многие российские медицинские центры не подходят высшим чиновникам, поскольку в них нельзя обеспечить должный уровень безопасности.

В августе 2015 года находящийся под санкциями Евросоюза Иосиф Кобзон заявил, что в поедет в Европу для продолжения лечения. По словам певца, получить медицинскую визу ему помог Путин. Позже в МИДе Италии заявили, что это исключительный случай, который не имеет политической подоплеки. Речь идет о национальной визе для лечения, которая позволяет Кобзону находиться только в Италии. В МИДе объяснили выдачу визы гуманитарными причинами. Этот вопрос был согласован с другими членами ЕС. Если бы хотя бы одна из стран выступила против, то Кобзону было бы отказано.

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19.01.2017

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