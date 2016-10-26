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Правительство намерено ввести единые предельные цены на лекарства для всех госзаказчиков. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на паспорт соответствующего нацпроекта.

Предельные цены будут сформированы по результатам анализа госзакупок с помощью информационно-аналитической системы мониторинга и контроля закупок лекарств, поручение о создании которой отдал президент Владимир Путин в августе. Стоимость разработки системы оценивается в 70 миллиардов рублей.

С помощью системы Минздрав и заказчики смогут получать информацию о предложениях поставщиков, ценах на лекарства, результатах аукционов и исполнения контрактов. Информационная система должна будет упростить выявление факта сговора. Окончательную версию системы планируется создать к 1 января 2018 года.

14 июля Путин поручил главам регионов взять под контроль ценовую политику при закупке лекарственных средств из-за их почти двукратного удорожания.

В конце августа глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что рынок фармацевтики в России является одним из самых криминализированных. Цены на одинаковые лекарства, продающиеся под разными названиями, могут различаться в 160 раз. По словам Артемьева, в России в сфере продажи лекарств действует организованная преступность. "Мы говорим о существовании тысяч картелей в лекарствах, мы говорим о практически всех тендерах, проходящих с нарушениями, мы говорим об организованной преступности в этой сфере - мы, кстати, первые об этом говорим - и мы уверены в том, что цены у нас высокие на лекарства именно по этой причине - это сговор", - сказал он.

5 октября РБК сообщил, что правительство намерено существенно снизить цены на дорогостоящие лекарственные препараты. Чиновники Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы уже начали переговоры с крупнейшими фармацевтическими компаниями. На переговорах планируется привлечь к сотрудничеству представителей 22 компаний: Roche, Johnson & Johnson, TEVA, Abbvie, Celgene, BIOCAD, "Р-Фарм", "Ф-Синтез" и других. Главная цель переговоров с фармкомпаниями - экономия бюджетных средств, ежегодно выделяемых на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.