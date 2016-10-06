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В правительстве готовится проект постановления, отменяющего регулирование цен на отечественные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) стоимостью до 50 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Аркадия Дворковича Владимиру Путину, отправленное в первой половине сентября.

Цены на лекарства из списка ЖНВЛП устанавливает Федеральная антимонопольная служба. Как утверждается, такая мера позволяет обеспечить доступность этих препаратов населению. Раз в год производители могут перерегистрировать цены на ЖНВЛП с учетом инфляции. В нынешнем году в список таких лекарств включены 646 непатентованных наименований, выпускаемых примерно под 23,5 тысячи торговых марок.

По замыслу Минпромторга, который готовит проект правительственного постановления, теперь цены на недорогие ЖНВЛП производители смогут не согласовывать с ФАС, а также с Минздравом. Кроме того, предприятия, выпускающих такие препараты, предполагается поддерживать субсидиями. Новый порядок должен быть принят до 1 января 2017 года.

Постановление готовится во исполнение поручений Путина от 7 февраля и 20 апреля. Тогда глава государства потребовал от правительства не допустить исчезновения с рынка недорогих лекарств из числа ЖНВЛП и продумать меры поддержки их производителей.

В начале февраля стало известно, что в России начался дефицит ЖВНЛП. Производители отказались от выпуска ряда недорогих лекарств из-за нерентабельности, после того как власти отказались поднять цены на эти препараты. Одна только фирма "Биосинтез" сняла с производства десятки наименований лекарств. Всего же, как сообщалось в середине того же месяца, с рынка могут исчезнуть около 300 дешевых отечественных препаратов.