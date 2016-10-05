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Правительство намерено существенно снизить цены на дорогостоящие жизненно важные лекарственные препараты. Как пишет РБК, ссылаясь на собственные источники, чиновники Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы уже начали переговоры с крупнейшими фармацевтическими компаниями.

О планах начать переговоры о ценообразовании на жизненно важные лекарства говорится и в письме замглавы Минздрава Сергея Краевого в Минпромторг и в последующем письме замглавы Минпромторга Александра Морозова в правительство. На переговорах планируется привлечь к сотрудничеству представителей 22 компаний: Roche, Johnson & Johnson, TEVA, Abbvie, Celgene, BIOCAD, "Р-Фарм", "Ф-Синтез" и других.

Минздрав и Минпромторг занялись созданием межведомственной комиссии после прошедшего 21 августа заседания у заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, курирующего промышленность, науку и инновации, следует из письма Минздрава.

Главная цель переговоров с фармкомпаниями - экономия бюджетных средств, ежегодно выделяемых на закупку ЖНВЛП. В 2016 году на препараты, которые упоминаются в письме Минздрава, выделено более 27 миллиардов рублей, пишут чиновники. Из них большая часть, 25,4 миллиарда рублей, ушла на пять наименований лекарств по госпрограмме "Семь нозологий", предполагающей закупку государством самых дорогих медикаментов. Еще 2 миллиарда рублей потрачено на десять препаратов для лечения ВИЧ.

Если цены на упоминаемые чиновниками лекарства не будут скорректированы, то за три года с учетом роста количества пациентов затраты только на ВИЧ-препараты увеличатся почти на 800 миллионов рублей и достигнут 2,8 миллиарда рублей, указывают в письме чиновники.

Какова должна быть итоговая цена на препараты, упоминаемые в письмах Минздрава и Минпромторга, чиновники не говорят. Не сказано в письмах и о мерах воздействия, которые могут быть применены к компаниям, отказавшимся снижать цены. Большинство фармкомпаний, указанных в письмах, не прокомментировали ситуацию.

В конце августа глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что рынок фармацевтики в России является одним из самых криминализированных. Цены на одинаковые лекарства, продающиеся под разными названиями, могут различаться в 160 раз.

По словам Артемьева, в России в сфере продажи лекарств действует организованная преступность. "Мы говорим о существовании тысяч картелей в лекарствах, мы говорим о практически всех тендерах, проходящих с нарушениями, мы говорим об организованной преступности в этой сфере - мы, кстати, первые об этом говорим - и мы уверены в том, что цены у нас высокие на лекарства именно по этой причине - это сговор", - сказал он.

14 июля президент Владимир Путин поручил главам регионов взять под контроль ценовую политику при закупке лекарственных средств из-за их почти двукратного удорожания.