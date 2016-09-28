О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Economy/m.254981.html
Также: Экономика, Технологии, Президент, Россия, Политика | Персоны: Сергей Кириенко

новость Сын Кириенко назначен старшим вице-президентом "Ростелекома"

28.09.2016
Владимир Кириенко. Источник: stringer-news.com
Владимир Кириенко. Источник: stringer-news.com
Реклама

Владимир Кириенко, сын гендиректора "Росатома" и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, назначен старшим вице-президентом интернет-провайдера "Ростелеком" по развитию и управлению бизнесом. Об этом сообщается на сайте провайдера.

Кириенко-младшему 33 года. Он окончил ВШЭ и школу управления "Сколково". В 2005-2011 годах топ-менеджер нижегородской телекомпании "Волга", а также "Саровбизнесбанка" и "Нижегородпромстройбанка". С 2011-го председатель совета директоров фирмы "Капитал". Как утверждается, "имеет опыт прямых инвестиций в российские компании и IT-бизнес".

Между тем РБК в среду днем написал, что в Кремле принято окончательное решение о назначении Кириенко-старшего первым замглавы администрации президента - куратором внутренней политики. По словам одного из источников издания, проект соответствующего указа Владимира Путина уже подготовлен и будет опубликован в ближайшее время. Другой собеседник газеты, однако, сообщил, что указ обнародуют лишь на следующей неделе, когда впервые соберется новый состав Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина, на нынешнее место которого в АП и назначают Кириенко.

О том, что гендиректор "Росатома" с большой вероятностью займет место Володина, РБК сообщал 25 сентября. Как утверждалось, ранее на в качестве возможных кандидатов рассматривались начальник управления общественных проектов АП Павел Зенькович, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и секретарь Общественной палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, однако затем в Кремле начали склоняться к выбору кандидатуры Кириенко.

Официального подтверждения это сообщение не получило.

Оставить комментарий Обсудить
28.09.2016

новость Новости по теме
25.09.2016 РБК: Первым замглавы АП станет Кириенко →
18.04.2016 Сын Сергея Иванова назначен старшим вице-президентом Сбербанка →
18.03.2016 Сын Рогозина станет замдиректора департамента имущества Минобороны →
03.04.2015 Сын Патрушева станет заместителем гендиректора "Газпром нефти" →
27.09.2013 Младший сын Патрушева стал вице-президентом компании "Газпром добыча шельф" →
23.06.2011 Сын Сергея Иванова вошел в совет директоров Газпромбанка →
28.06.2007 Сын Фрадкова вошел в правление Банка развития →
26.08.2005 Сын Фрадкова стал дипломатом →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья На Лубянку! В подвал!
новость Boeing был сбит с территории ДНР
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins
новость Арест британского колорада
Бенджамин Стимсон. Фото с личной ВК-страницы
статья Антон Цветков струсил
Илья Мильштейн. Courtesy photo
РЕКЛАМА
Loading...
новость Минздрав: Запрет абортов опасен
Вероника Скворцова. Фото: rosminzdrav.ru
новость США: Сотрудничество можем прекратить
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
новость Безработные заплатят за медицину
Полис ОМС. Фото: vladmedicina.ru
в блоге Мизулина и насилие
383
новость Цветков винит блогера
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
новость Дело о разврате в школе 57
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
в блоге Братья Люмьер не в обиде
383
новость "Булава" опять взорвалась
МБР ''Булава''. Кадр телеканала ''Россия''
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Дело о репосте Стомахина
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
новость Дадин в карельской колонии
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
новость США могут усилить санкции
Джош Эрнест. Фото: whitehouse.gov
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
статья В Крыму пропадают люди: ВИДЕО
новость Запрет бэби-боксов одобрен
Бэби-бокс в Кирове. Фото: gorodkirov.ru