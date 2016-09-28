Реклама

Владимир Кириенко, сын гендиректора "Росатома" и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, назначен старшим вице-президентом интернет-провайдера "Ростелеком" по развитию и управлению бизнесом. Об этом сообщается на сайте провайдера.

Кириенко-младшему 33 года. Он окончил ВШЭ и школу управления "Сколково". В 2005-2011 годах топ-менеджер нижегородской телекомпании "Волга", а также "Саровбизнесбанка" и "Нижегородпромстройбанка". С 2011-го председатель совета директоров фирмы "Капитал". Как утверждается, "имеет опыт прямых инвестиций в российские компании и IT-бизнес".

Между тем РБК в среду днем написал, что в Кремле принято окончательное решение о назначении Кириенко-старшего первым замглавы администрации президента - куратором внутренней политики. По словам одного из источников издания, проект соответствующего указа Владимира Путина уже подготовлен и будет опубликован в ближайшее время. Другой собеседник газеты, однако, сообщил, что указ обнародуют лишь на следующей неделе, когда впервые соберется новый состав Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина, на нынешнее место которого в АП и назначают Кириенко.

О том, что гендиректор "Росатома" с большой вероятностью займет место Володина, РБК сообщал 25 сентября. Как утверждалось, ранее на в качестве возможных кандидатов рассматривались начальник управления общественных проектов АП Павел Зенькович, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и секретарь Общественной палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, однако затем в Кремле начали склоняться к выбору кандидатуры Кириенко.

Официального подтверждения это сообщение не получило.