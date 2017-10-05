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новость Назначение Кашапову административного надзора отменено

05.10.2017
Рафис Кашапов в суде. Фото: пресс-центр ВТОЦ
Рафис Кашапов в суде. Фото: пресс-центр ВТОЦ
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Назначение татарскому политзеку Рафису Кашапову трех лет административного надзора после освобождения из колонии отменено. Об этом сообщил на своей ФБ-странице юрист "Общественного вердикта" Эрнест Мезак, представляющий интересы политзека.

В четверг судья Верховного суда Коми Светлана Вдовиченко приступила к рассмотрению апелляции Кашапова на назначение ему административного надзора. Однако представитель ИК-19 в поселке Бельгоп в черте Ухты, где содержится политзек, отказался на слушаниях от своего иска. В силу этого решение первой инстанции в законную силу не вступило, а производство по иску было прекращено.

Административный надзор Кашапову назначила 11 июля судья Ухтинского горсуда Светлана Новоселова. Фсиновцы добивались, чтобы оппозиционера поместили под надзор на пять лет. Между тем жена политзека сообщала, что Новоселова дала ему целых восемь лет надзора. Однако эта информация оказалась ошибочной - Мезак сообщает лишь о трех годах.

Условия надзора Кашапову назначили следующие. Во-первых, ему запретили посещать массовые и иные мероприятия. Во-вторых, обязали с 23 до 6 часов находиться дома. В-третьих, наложили запрет без санкции полицейских выезжать за пределы своего муниципалитета. В-четверых, потребовали дважды в месяц отмечаться в полиции.

Нарушение этого режима было бы чревато для активиста возбуждением дела по статье 314.1 УК (уклонение от административного надзора), предусматривающей до года реального срока.

Кашапов, председатель отделения Всетатарского общественного центра в Набережных Челнах, был арестован в декабре 2014 года за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России на Восточной Украине. 15 сентября 2015-го судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил общественника к трем годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет).

Сам Кашапов не отрицал факта публикации текстов и демотиватора, однако настаивал, что состава преступления в этих действиях нет. Выступая в своем процессе с последним словом, он подчеркнул, что дело полностью сфабриковано ФСБ.

13 ноября 2015-го Верховный суд Татарии оставил решение Шакурова в силе, сняв с политзека лишь дополнительное наказание - двухлетний запрет пользоваться соцсетями по выходе из колонии.

Сразу по прибытии в начале 2016 года в ИК-19 на Кашапова одно за другим начали по надуманным поводам налагать взыскания. Его минимум четырежды отправляли в ШИЗО, перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания); наконец, в апреле 2016-го стало известно, что политзека переводят в ЕПКТ (единое помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму) ИК-31 строгого режима в городе Микунь.

В декабре прошлого года здоровье Кашапова ухудшилось. Как выяснилось, у политзека сильно понижено давление. Кроме того, в феврале 2017-го, после перевода общественника во фсиновскую больницу № 18 в Ухте, выяснилось, что он также страдает язвой желудка. В январе на встрече со своим адвокатом Русланом Гарифуллиным Кашапов заявил: "В случае моей смерти виновными считать сотрудников ФСБ, УФСИН Республики Коми, прокуратуру".

В начале апреля, по истечении годового срока в ЕПКТ, Кашапова вернули в ИК-19.

В январе 2016 года стало известно, что Кашапов подал жалобу на приговор в ЕСПЧ. Это была первая жалоба в Страсбург на решение, вынесенное по статье 280.1 УК. В январе нынешнего года СМИ передавали, что политзек обратился с жалобой на эту норму в Конституционный суд.

Срок заключения 59-летнего общественника истекает в конце декабря нынешнего года.

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