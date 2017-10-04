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новость Чувашский мусульманин Салимзянов осужден к трем годам общего режима

04.10.2017
Канашский райсуд Чувашии. Фото: pravo.ru
Канашский райсуд Чувашии. Фото: pravo.ru
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Судья Канашского райсуда Чувашии Ольга Григорьева приговорила жителя города Канаш Рустема Салимзянова к трем годам общего режима по делу об экстремизме. О решении, вынесенном 3 октября, в среду сообщил региональный главк СКР, не уточняя имени осужденного.

47-летний Салимзянов был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды и унижение достоинства по религиозному и гендерному признакам).

Поводом к преследованию мусульманина стала публикация, которую, как утверждается, он сделал в Фейсбуке 7 апреля 2015 года. В дальнейшем ФБ-страницу удалили. Сделал ли это сам обвиняемый или следователи, не уточняется.

О возбуждении дела СКР объявил 30 мая. Салимзянов был арестован.

Судебный процесс продолжался с 13 сентября и занял пять заседаний, включая оглашение приговора. Признал ли подсудимый вину, в известных "Гранях" источникам не уточняется.

Это уже второй приговор Салимзянову. 19 сентября 2007 года Ленинский райсуд Чебоксар осудил его к 4 годам 6 месяцам общего режима по делу "Хизб ут-тахрир". Вместе с ним сроки получили еще четыре фигуранта. Сергею Беспалову дали 4 года 5 месяцев, Амиру Валиуллову и Петру Васильеву - 4 года 4 месяца, а Михаилу Андрееву - 4 года 3 месяца общего режима. Все пятеро были объявлены виновными по части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации) и пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение религиозной ненависти либо вражды организованной группой).

Салимзянов был основным фигурантом дела. В деле ему инкриминировалась часть 1 статьи 282.2 кодекса (организация деятельности экстремистской организации), однако судья это обвинение с него снял.

Никто из пятерых подсудимых вину не признал.

17 января 2008-го коллегия Верховного суда Чувашии подтвердила сроки политзекам.

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04.10.2017
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