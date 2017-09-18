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новость Чувашский волонтер Миронов осужден к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения

18.09.2017
Алексей Миронов после оглашения приговора. Фото: idelreal.org
Алексей Миронов после оглашения приговора. Фото: idelreal.org
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Судья Новочебоксарского горсуда Чувашии Наталия Балясина приговорила Алексея Миронова, волонтера регионального штаба Алексея Навального, к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения по делу об экстремизме за две публикации на личной ВК-странице. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

26-летний Миронов был объявлен виновным по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Первую из этих статей квалифицирована публикация демотиватора, на котором изображено удостоверение призывника с подписью "God bless the USA. Keep calm and fuck Russia" (англ. "Боже, благослови США. Не волнуйся и еби Россию"), а поверх изображения написано "Я официально призываю к насильственной смене власти". Вторую статью Миронову вменили за текст о том, что "муслимы" должны быть истреблены.

В прениях сторон прокурор Михайлов запрашивал для подсудимого два с половиной года колонии-поселения.

Сам Миронов вину не признал. После оглашения приговора он заметил: "Не ожидал такого решения, и у меня больше нет слов".

До вступления решения в силу осужденный остается на свободе под подпиской о невыезде. Адвокат Юрий Иванов заверил, что подаст на апелляцию. "Шансов на положительный исход мало, но попробуем хотя бы сократить срок наказания", - заметил юрист.

Координатор регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Семенов, сам в 2015 году оштрафованный по схожему "экстремистскому" делу, заметил "Idel.Реалиям": "До этого в Чувашии за по статьям за экстремизм никому не давали реальный срок".

Такая информация, однако, неточна. Еще 10 лет назад, в сентябре 2007-го, суд в Чебоксарах дал до четырех с половиной лет общего либо строгого режима пятерым фигурантам дела "Хизб ут-тахрир" по статьям 282 и 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации).

Кроме того, несколько фигурантов "экстремистских" дел были отправлены на принудлечение в психбольницу.

Делом Миронова занимался старший следователь ФСБ по особо важным делам подполковник юстиции А. Мухин. В 2015 году он, на тот момент еще майор, сфабриковал дело против Семенова. Миронова следователь убеждал признать вину, уверяя, что в таком случае тот избежит реального срока.

Разбирательство по делу волонтера проходило в закрытом режиме. Балясина мотивировала это тем, что часть свидетелей по делу - оперативники ФСБ.

В числе прочих в процессе был допрошен гражданин, который якобы и обнаружил публикации, вмененные Миронову. В суде он заявил, что никогда в жизни не пользовался интернетом.

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18.09.2017
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